Pražský hrad zůstává pro veřejnost uzavřen, Mynář to zdůvodnil obavou z front

Česko dnes přešlo na mírnější stupeň opatření proti šíření nového koronaviru, což mimo jiné umožňuje otevřít památky či muzea.

Areál Pražského hradu zůstane podle Ovčáčka i nadále uzavřen. Uvedl, že na prvním místě zůstává zajištění zdraví a bezpečnost návštěvníků a že pro areál Pražského hradu nelze automaticky aplikovat opatření pro muzea a galerie, ani opatření pro hrady, zámky a památky. "Je nutné vycházet z celkové povahy a smyslu opatření, jejichž aplikací bychom neměli vytvářet situace jdoucí proti smyslu zdravotní prevence. Například přeplněná nádvoří a fronty za přísné regulace vstupu do návštěvnických objektů," uvedl Mynář.

Tradiční půlnoční mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 24. prosince 2020 bude veřejnosti taktéž přístupná, a to za podmínek stanovených usnesením vlády: https://t.co/b53qOEJ9ni pic.twitter.com/45zwB7HeWh — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 3, 2020

V Jízdárně Pražského hradu bude ale 20. prosince otevřena výstava o Komenském. Pro ni budou podle Hradu platit hygienická opatření pro muzea a galerie. "Naší snahou je alespoň v rámci možností nabídnout zajímavý program," poznamenal kancléř. Pro veřejnost se také 24. prosince otevře svatovítská katedrála, ve které se uskuteční půlnoční mše, a to za podmínek stanovených vládou, uvedl Mynář.

Ovčáček zároveň připomněl, že lidé mohou od dnešního dne navštívit výstavu Lvem mě nazývají v Národním muzeu. "Výstava pojednává o nejstarším českém symbolu a jeho cestě českými dějinami od poloviny 13. století do současnosti. Pro tuto výstavu zapůjčila Kancelář prezidenta republiky velmi vzácné exponáty," uvedl mluvčí.

Areál Pražského hradu je uzavřen od 9. října v souvislosti s epidemickými opatřeními vlády. Zavřen byl i na jaře. Lidé do jeho areálu nemohli vstoupit více než dva měsíce od poloviny března do druhé poloviny května. Prezident Miloš Zeman v té době pobýval na zámku v Lánech. Zpět do své hradní kanceláře se vrátil koncem května. Nyní prezident z Hradu úřaduje asi dva dny v týdnu.