Pražští Piráti a ANO se shodli na nutnosti řešit některé otázky ihned

Akutními problémy týkajícími se například energetiky, kapacit středního školství nebo pomoci Pražanům by se podle zástupců ANO a Pirátů mohlo zabývat ustavující zastupitelstvo v listopadu i za předpokladu, že na něm ještě nebude zvoleno nové vedení metropole. V takovém případě by do zvolení nové rady město nadále řídila ta dosavadní.

Zastupitelstvo v novém složení by se mělo poprvé sejít začátkem listopadu poté, co soud rozhodne o stížnostech, které dorazily proti výsledku komunálních voleb. Podle zástupců ANO a Pirátů by do té doby mohly vzniknout pracovní skupiny s představiteli všech stran v zastupitelstvu, které by připravily okamžité kroky. "Měla by si to hlavně vzít na starost současná koalice," uvedla členka vyjednávacího týmu Pirátů Jana Komrsková.

Konkrétně by se mělo jednat o posílení kapacit středních škol, přípravu zvláštního energetického tarifu nebo pokračování již schváleného balíčku příspěvků na pomoc Pražanům v době inflace.

Strany se naopak neshodly na návrhu ANO zavést pro všechny Pražany na rok MHD zdarma. Podle předsedy pražské organizace ANO Ondřeje Prokopa nicméně v úvahu připadá i možnost opatření zavést jen pro vybrané skupiny. "Rozešli jsme se s tím, že závěry z dneška probereme ve svých klubech a že je pravděpodobné, že se potkáme znovu," dodal Prokop.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty. O koalici jednají primárně Spolu, Piráti a STAN, jednání však komplikuje pirátský požadavek, že nebudou zasedat v radě s trestně stíhanými politiky. To Spolu odmítá jako nemístné zasahování do svých personálií.