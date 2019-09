Překvapený Babiš. Trump v projevu úplně vynechal Evropu

"Co mě překvapilo, ne teda dobře pro nás, že v projevu nepadlo slovo Evropa, že pan prezident Trump mluvil o tom, že chystá velice speciální a dobrou dohodu s (britským) premiérem (Borisem) Johnsonem," řekl Babiš. "Ta Evropa mně tam chyběla. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení," dodal.

Babiš zmínil, že se v pondělí neformálně setkal mimo jiné s kolegy z Belgie, Lucemburska, Malty či Irska, se kterými na téma obchodování s USA hovořil.

Trump v minulosti a také dnes v OSN prohlásil, že USA uzavřou s Británií po jejím vystoupení z EU výjimečnou dohodu. Dnes navíc Trump na okraj Valného shromáždění OSN plánuje jednání s Johnsonem, jehož tématem bude očividně i brexit a budoucí obchodní vztahy mezi Londýnem a Washingtonem.

Trump v dnešním projevu rovněž hovořil i tom, že američtí spojenci musí nést rovným dílem náklady na obranu. Americký prezident dlouhodobě trvá na tom, aby členové NATO včetně Česka odváděli na armádu dvě procenta HDP.

"Mluvil o tom, že spojenci mají plnit závazky, to je klasické. Že máme zvyšovat naše závazky z hlediska zbrojení," uvedl Babiš k Trumpovým slovům. Většina aliančních zemí a také Česka dvouprocentní závazek totiž neplní, tohoto výdajového cíle chtějí dosáhnout v roce 2024.