Prezident Zeman zkritizoval sankce, vyloučil by Rusko ze SWIFT

Zeman to řekl na dnešním summitu zemí B9, tedy členských zemí NATO ze střední a východní Evropy. Zúčastnil se ho on-line. Přepis Zemanova vyjádření zveřejnil Pražský hrad na svém webu.

Zeman už ve čtvrtek tvrdě odsoudil ruskou agresi vůči Ukrajině, označil ji za zločin proti míru. Kromě summitu B9 se dnes společně s premiérem Petrem Fialou (ODS) účastní i videosummitu NATO.

Prezident na summitu skupiny B9 řekl, že pouhými slovy je nemožné ruskou invazi zastavit. Státníci proto musí hovořit o konkrétních opatřeních. Vyjádřil "určité pochybnosti" o současných sankcích. "Některé se mohou zdát poněkud legrační, jako například černé listiny. A nezapomínejte, že Rusové jsou na své sankce zvyklí," poznamenal.

Za vážnou sankci označil vyloučení z platebního systému SWIFT. "A vím velmi dobře, že tato sankce má bolestivou odezvu. Tedy, pokud vyloučíme ze SWIFTu Rusko, bude to mít vážné důsledky i pro členské státy NATO a pro členské státy B9, ale mohly by fungovat, zatímco slova fungovat nebudou," řekl prezident. Západní státy mají podle něj pouze dvě možnosti. "Buď vyloučíme Rusko ze SWIFTu, nebo budeme za několik dnů pozorovat celkovou okupaci Ukrajiny Ruskem, přičemž vyjádříme své nejhlubší odsouzení této okupace. A to je všechno. Proto si musíme vybrat. Já jsem pro první možnost," zakončil projev Zeman.

Český prezident, který byl v minulosti kritiky obviňován z přílišného proruského postoje, ve čtvrtek ostře ruskou invazi na Ukrajinu odsoudil v televizním projevu. I v něm vyzval k vyloučení Ruska ze SWIFT. K této sankci zatím Evropská unie nesáhla, kriticky se k ní staví především Německo nebo Itálie. Obávají se dopadů na Evropu a na dodávky plynu a ropy z Ruska. S německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem se dnes Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka spojil telefonicky ještě před aliančními jednáními.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je nadnárodní společnost, která slouží jako vykonavatel zahraničního platebního styku. Službu využívá zhruba 11.000 bank a finančních společností z 200 zemí.