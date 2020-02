Prohra Zemana a Babiše. Opozice jásá nad verdiktem Ústavního soudu

Ústavní soud zamítl návrh prezidenta Miloše Zemana a skupiny poslanců, převážně z hnutí ANO, na zrušení části zákona, která zakazovala členům vlády vydávat periodický tisk a omezovala přístup jimi vlastněným firmám k veřejným zakázkám.

"Piráti již několikrát vyzvali české úřady, aby dodržovaly české a evropské předpisy ke střetu zájmů. Apeluji nyní snad již naposledy, aby se úřady řídily nejenom zákonem o střetu zájmů ve světle nálezu Ústavního soudu, ale i evropským finančním nařízením," uvedl na twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. Rozhodnutí ÚS uvítal. "Nyní zbývá jen aby si pan premiér přestal vymýšlet a začal jej dodržovat," doplnil.

Takže zákon o střetu zájmů je zcela v souladu s Ústavou. Nyní zbývá jen aby si pan premiér přestal vymýšlet a začal jej dodržovat. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) February 18, 2020

"Ústavní soud potvrdil ústavnost principu, že politik by neměl ve své funkci přihrávat miliardy z dotací, u kterých je ve střetu zájmů. Je smutné, že takové praktiky podporuje prezident republiky a někteří poslanci, kteří zjevně makají v zájmu holdingu a jeho skutečného majitele," uvedl senátor Lukáš Wagenknecht (Piráti) s poukazem na premiéra Andreje Babiše (ANO), který kvůli zákonu vložil holding Agrofert do svěřenských fondů.

"Zeman spolu s některými poslanci chtěl pomoci svému spojenci Babišovi, a uvolnit mu ruce ve sporech s Evropskou unií. Dnes se jasně ukázalo, že míchat politiku a byznys není dobré, obzvlášť ve chvílích, kdy mohu své podnikání díky politice ovlivnit. Přesně to Andrej Babiš mohl dělat a dělá," uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

"Je třeba poděkovat prezidentu Zemanovi a hnutí ANO, že ještě více dnes 'nabili' Evropské komisi ve sporu o střetu zájmů Andreje Babiše na evropské úrovni. Příslovečně se střelili do vlastní nohy," uvedl europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Zamítnuto a odmítnuto. Výrazná prohra prezidenta a @AndrejBabis u Ústavního soudu. Pravidla střetu zájmů jsou v souladu s naší Ústavou. Jde také o zřetelný signál do Evropy, protože Evropská komise rozhodla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů právě i s odkazem na český zákon. — Stanislav Polčák (@stanislavpolcak) February 18, 2020

Předseda lidovců Jurečka uvedl, že novela o střetu zájmů není žádný "lex Babiš", jak se jí někdy přezdívá. "Zároveň Ústavní soud upozornil na právo EU dohlížet na národní úroveň v případě podezření na střet zájmů. Politik by si měl vybrat zda chce podnikat či dělat vysoce postavenou funkci. Věřím, že i EU dojde k brzkému závěru," uvedl na twitteru.

Zákon o střetu zájmu není žádný lex Babiš, zároveň Ústavní soud upozornil na pravo EU dohlížet na národní úroveň v případě podezření ns střet zájmu.

Politik by si měl vybrat zda chce podnikat či dělat vysoce postavenou funkci. Věřím, že i EU dojde k brzkému závěru. — Marian Jurečka (@MJureka) February 18, 2020

"Nejtrapnější na tom je, že to vůbec bylo nutné psát do zákona. Až do příchodu Andreje Babiše respektovali všichni členové vlády nepsaný princip, že nemohou sami rozhodovat o dotacích a zakázkách pro sebe. Premiérovi je ale tahle samozřejmá zásada cizí," reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Každý má nezpochybnitelné právo podnikat i pobírat dotace, ale pouze za dozoru nezávislých úřadů. Proto je to neslučitelné s funkcí premiéra. Ať jste Andrej nebo Petr," uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.