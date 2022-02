Putin je frustrován z odporu Ukrajinců. Proto předstírá, že chce Západ Rusku ublížit a vyhrožuje atomovými zbraněmi, říká Benešík

— Autor: Petr Třešňák / EuroZprávy.cz

Předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) se domnívá, že ruský prezident Vladimir Putin je ze statečného odporu Ukrajinců frustrovaný, a proto se uchýlil k hrozbě jaderných zbraní. Šéf Kremlu jejich užití zmínil v reakci na agresivní prohlášení vedoucích představitelů členských zemí Severoatlantické aliance na adresu Ruska. „Putin je rozladěný, jak Ukrajina odolává, myslel si, že ji sfoukne do dvou dnů. Aby odpoutal pozornost od prozatím nezdárné agrese, tak Rusko stylizuje do role chudáka. Předstírá, že ho chce Západ napadnout, a proto hovoří o užití atomových zbraní. Přitom on je tím agresorem, je to šílenec,“ říká pro EuroZprávy.cz Ondřej Benešík.