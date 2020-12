Rok 2020 nepřinesl změny ve vedení stran, opozice se sjednocovala

Funkci předsedy ODS v lednu v Praze obhájil Fiala s podporou více než 90 procent delegátů. Naopak o křeslo první místopředsedkyně přišla Alexandra Udženija. Z následného vyjednávání přímo na kongresu pak vyplynula dohoda, podle které se stal Fialovým zástupcem šéf poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Fiala na kongresu vyhlásil cíl zvítězit ve sněmovních volbách.

ODS do nich plánuje kandidovat spolu s lidovci a TOP 09, Fiala bude jejich společným kandidátem na premiéra. Strany nedávno představily volební slogan "Jdeme do toho spolu" a oznámily, že chtějí vypracovat koaliční smlouvu do konce ledna a program do konce února.

Předsedou Pirátů zůstal po lednovém celostátním fóru v Ostravě Bartoš. Měl by se stát volebním lídrem koalice Pirátů a STAN, o které se jedná. Strany oznámily, že konečný návrh koaliční smlouvy o 39 stranách spolu s programovými východisky dopracovaly 21. prosince. Vedení Pirátů a STAN poté smlouvu předložila svým stranám. Pokud ji obě uskupení schválí, počítají s předvolební i povolební spoluprací.

ODS a Piráti stihli volby vedení v lednu, v dalších měsících však už plány stran komplikovala epidemie, která zasáhne asi i do sjezdů v příštím roce. ANO v listopadu schválilo odložení republikového sněmu z konce ledna 2021 na neurčito. Druhá vládní strana ČSSD zatím posunula termín sjezdu z ledna na duben. Komunisté měli mít sjezd letos v dubnu, kvůli koronaviru ale nevyšel ani náhradní listopadový termín. KSČM bude vybírat nového předsedu, současný šéf Vojtěch Filip po debaklu v říjnových krajských volbách oznámil, že kandidovat nebude.

Volební sjezd lidovců plánovaný na květen příštího roku v Ostravě se kvůli epidemii koronaviru rovněž neuskuteční. Celostátní konference KDU-ČSL prodloužila funkční období nynějšímu stranickému vedení a dalším orgánům o rok. STAN má volební sněm naplánovaný na březen. "Vzhledem k tomu, že se epidemiologická situace výrazně nelepší, hledáme vhodné nástroje pro případnou on-line variantu. Považujeme to ale až za krajní řešení," sdělil ČTK mluvčí hnutí Tomáš Pergl. Podzimní volební konferenci má na programu i SPD, její zástupci také doufají, že podmínky umožní ji konat prezenčně kvůli tajné volbě.

V letošních krajských volbách bylo nejúspěšnější ANO, které vyhrálo v deseti regionech ze 13. Hejtmana má však nakonec jen ve třech krajích, po čtyřech hejtmanech získali občanští demokraté a Starostové. ODS se po 12 letech ujala vedení Asociace krajů, jejím předsedou se na začátku prosince stal jihočeský hejtman Matin Kuba (ODS). Senátní volby vyhráli Starostové, kteří spolu s SLK získali 11 mandátů z 27 možných. Za ODS bylo zvoleno pět kandidátů, za KDU-ČSL tři. ČSSD neobhájila ani jeden mandát a zůstali jí tři senátoři. ODS uhájila post předsedy Senátu pro Miloše Vystrčila (ODS).