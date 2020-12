Schválení rozpočtu za cenu škrtů v armádě budí emoce. Metnar nehodlá rezignovat

Sněmovna dnes schválila návrh KSČM, kterým strana podmiňovala podporu návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ten následně dolní komora hlasy ANO, ČSSD a KSČM podpořila.

Vláda couvla před vydíráním ze strany komunistů a ukradla armádě 10 miliard. "Dárek" vojákům za to, že celý rok obětavě pomáhají v boji s covidem. A porušení slibu i "hřebík" do rakve spolupráce se spojenci v NATO. Tak pěkně děkujeme.... — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) December 18, 2020

"Chtěl bych uklidnit naše spojence, partnery, že svým závazkům dostojíme, že je budeme nadále plnit, a rovněž budou pokračovat všechny vyzbrojovací projekty a modernizace armády tak, jak ji máme naplánovanou," řekl Metnar. Za krátkou dobu, než budou peníze vráceny do rozpočtu obrany, se podle něj nechystají zásadní rozhodnutí. Přechodná doba proto neohrozí žádné vyzbrojovací projekty, dodal.

Metnar poznamenal, že je spokojený, neboť byl schválen státní rozpočet jako celek. Pokud by tomu tak nebylo a nastalo rozpočtové provizorium, i pro jeho resort by bylo složitější čerpání peněz a mělo by to dopad na jednotlivé projekty. "Víte dobře, jak dlouho ta složitá politická vyjednávání trvala. Myslím si, že je to signál, že i přes tyto velké komplikace byla vláda schopna vyjednat podporu a nakonec státní rozpočet schválit," doplnil ministr.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) na dnešní tiskové konferenci uvedl, že přesun deseti miliard korun je jen dočasný, kabinet peníze začátkem příštího roku vrátí armádě zpět. Vládním stranám se přesun nelíbí, ale musela zvolit menší zlo a zabránit rozpočtovému provizoriu, vysvětlil. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit. "Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky," řekl.

Nově stanovený rozpočet armády na příští rok 75,4 miliardy je nižší než rozpočet schválený na letošní rok a nenaplňuje zřejmě slib vlády z programového prohlášení, že bude vynakládat na obranu 1,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Na letošek ministerstvo dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi souhlasilo s navrácením 2,9 miliardy do státní pokladny. Původně navržený nárůst na 85,4 miliardy korun by znamenal, že by Česká republika příští rok na obranu vydávala 1,46 procenta svého HDP.

V červnovém rozhovoru s ČTK Metnar uvedl, že pokud by se měly rozpočtové škrty výrazně dotknout výdajů na armádu, nechtěl by nadále zůstávat na svém místě. Také náčelník generálního štábu Aleš Opata důrazně odmítl snahy KSČM o snižování armádního rozpočtu. Mimo jiné varoval před tím, že bez modernizace armády se Česko stane černým pasažérem a "trapným vyžírkou" v Severoatlantické alianci (NATO), se kterou sdílí společnou obranu.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že se jí po schválení rozpočtu ulevilo. "Spadl mi kámen ze srdce," uvedla. Koalice podle ní ustála mediální a opoziční útoky a ukázala, že se dokáže shodnout. "Stejně jako v rodině se neustále domlouváme s partnerem, řešíme řadu dílčích problémů, ale ve finále se dokážeme domluvit. Dokázali jsme vyjednat rozpočet, což je velmi důležité," řekla.

Kabinet podle ní zvolil cestu z koronavirové krize, při které se nebude šetřit a škrtat, ale naopak se pokusí peníze dostat k lidem. "Budeme investovat a pokusíme se krizi zvládnout tímto způsobem," konstatovala Schillerová. Schválený rozpočet to podle ní umožňuje. "Toto je prorůstový rozpočet, který jednoznačně zajistí budoucnost a cestu ven," uvedla.

Zklamal ji však přístup opozice. "My ji velmi slušně požádali o spolupráci, ale de facto by připustila klidně i tu skutečnost, že bychom tady měli rozpočtové provizorium," uvedla Schillerová. Kabinet by podle ní zkusil škody v případě provizoria minimalizovat, ale nebylo by možné zabránit všem. Při dnešní rozpravě Sněmovny podle ní bylo zřejmé, že už začala kampaň do sněmovních voleb, které budou příští rok.