Sněmovna nebude jednat o uprchlických dětech. Lidovci a Okamura se do sebe pustili

Debatu provázel spor zejména lidoveckých poslanců s poslanci hnutí SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura uvedl, že zatímco KDU-ČSL, TOP 09 a STAN chtějí pomáhat cizím dětem, SPD chce pomoci 2600 dětem, které jsou podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí bezdomovci v Česku.

"Je vidět, na jakých hodnotách stojí hnutí SPD. Nemá nic společného s hodnotami České republiky a Evropské unie," reagoval šéf lidovců Marek Výborný. Podle předsedy lidoveckých poslanců Jana Bartoška SPD "hraje na strach lidí".

Návrh trojice menších opozičních stran podpořili Piráti, většina poslanců ODS a jen jednotlivci z vládních ANO a ČSSD. Celkem pro návrh hlasovalo 65 ze 186 přítomných poslanců, proti jich 28 a ostatní se hlasování zdrželi.

Řecko v září požádalo o to, aby Česko přijalo 40 dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Podobná žádost směřovala ke všem ministrům vnitra EU. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pak uvedl, že Řecko se jen snaží znovu vyvolat debatu o přerozdělování uprchlíků, v přesouvání sedmnáctiletých bez nároku na azyl po Evropě nevidí ministr smysl. Z dnešního jednání Sněmovny se Hamáček omluvil.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na večerní debatě v Praze řekl, že Česko by se o 40 až 50 dětí postarat zvládlo. "Má to ale svou praktickou stránku, z řecké strany nebylo jasně řečeno, kdo jsou ti nezletilí, odkud jsou, jaké mají doklady, jestli nemají rodiče v Německu," řekl. Česko by podle něj mělo ukázat solidaritu s osudy lidí. "Ale má to praktickou stránku, kvůli které vnitro postupuje tak, jak postupuje," dodal.

S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla loni europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy uvedl, že Česko žádné migranty přijímat nebude a uprchlíkům je třeba pomáhat v jejich zemích. Zmínil plán vybudovat sirotčinec v Sýrii. Týdeník Respekt před nedávnem informoval o tom, že se záměr neuskuteční.