Sněmovna schválila změny na finančním trhu dle předpisů EU i další novelu

Normu nestihla schválit do říjnových voleb předchozí Sněmovna, proto ji vláda znovu musela projednat a znovu předložit do Parlamentu. Předlohu nyní dostane k projednání Senát.

Vláda mimo jiné uvádí, že splněním povinnosti převzít ustanovení směrnice se posílí konkurenceschopnost českého kapitálového trhu ve vztahu nejen k vyspělým západoevropským trhům, ale i k úpravám sousedních států. Předloha také slaďuje úpravu takzvaných krytých dluhopisů. Jejich držitelé se budou moci přihlašovat do případného insolvenčního řízení. Upravuje i některá pravidla týkající se skupinového financování, takzvaného crowdfundingu. Vlastník takového projektu bude muset zajistit, že klíčové informace pro investory nejsou například zavádějící nebo nepřesné.

Nově do normy proti původní verzi kabinet ještě začlenil například možnost zahraničních bank a oprávněných finančních institucí poskytovat na území ČR investiční služby bez nutnosti zřízení pobočky, pokud jsou tyto služby poskytované profesionálním zákazníkům. Nově by také měla Česká národní banka určovala u bank i spořitelních družstev odměnu likvidátora. Nyní tak činí soudy a podle materiálu je to zatěžuje a případnou likvidaci také prodlužuje.

Sněmovna schválila námořní novelu o nakládání s lodním odpadem

Sněmovna dnes zrychleně schválila novelu o námořní plavbě, která upravuje nakládání s lodním odpadem. Předloha vychází z unijních předpisů a týká se také uznávání průkazů způsobilosti členů posádek. Vládní předlohu nyní dostane k posouzení Senát.

Velitel námořní obchodní lodi i námořní jachty bude podle novely muset až na některé výjimky zajistit předání lodního odpadu přístavnímu zařízení před opuštěním přístavu unijního státu nebo státu Evropského hospodářského prostoru. Předloha zavádí také oznamovací povinnosti provozovatele nebo velitele lodi o hrubé prostornosti alespoň 300 registrovaných tun o odpadu. Cílem unijních předpisů je předcházet znečištění moří.

Ohledně průkazů způsobilosti členů lodních posádek vydaných v Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru novela přinese jejich automatické uznávání, odpadne u nich akceptace námořním úřadem. Změna má usnadnit volný pracovní pohyb námořníků. Nebude to ale platit pro členy posádky na velitelské nebo důstojnické úrovni, žadatel o uznání průkazu bude stále muset prokázat znalosti požadované zákonem.