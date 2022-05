SPD bude hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, ANO by podpořilo 14 dní navíc

Vláda Sněmovnu žádá o souhlas s prodloužením nouzového stavu, který platí kvůli uprchlické vlně z Ukrajiny po ruské invazi, o 30 dnů, tedy do konce června. Opět se předpokládá mnohahodinová debata, po níž dolní komora i díky koaliční většině prodloužení stavu nouze umožní. Trval by tak celkem 119 dnů. Podle Okamury se opoziční poslanci k věci vyjádří, obstruovat jednání ale nebudou. "Obstrukce neplánujeme, řekneme si svoje vyjádření, pak se bude hlasovat. Plně to jde za vládou," uvedl Okamura.

Nynější žádost vláda zdůvodňuje mimo jiné tím, že úřady musí mít kvůli počtu příchozích nadále možnost činit kroky mimo běžné zákonné postupy. Bez stavu nouze by úřady také nemohly ověřovat místo skutečného pobytu běženců, případně nastavit mechanismy jejich přemísťování. Stát musí ve spolupráci s kraji rovněž dál zajišťovat ubytování pro část uprchlíků.

Koncem března Sněmovna umožnila kabinetu prodloužení nouzového stavu téměř o dva měsíce zhruba po devítihodinové debatě. Do července chce vláda prosadit takové úpravy zákonů, aby nouzový stav už nebyl potřebný.

Opoziční ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů

Většina poslanců hnutí ANO je pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů. Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k vládní žádosti o prodloužení stavu nouze o 30 dnů to řekla šéfka klubu Alena Schillerová. Opoziční hnutí připravilo pozměňovací návrh. Aktuálně nouzový stav končí 31. května.

Poslanci ANO budou chtít znát plán vlády na řešení aktuální krize, zároveň konkrétní údaje k počtu uprchlíků na území ČR. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v České televizi v neděli uvedl, že se v Česku podle odhadů z regionů nyní nachází přes 200.000 uprchlíků z Ukrajiny. Zemi tak patrně opustilo zhruba 140.000 osob.

"Většinový názor na klubu ANO je ten, že bychom měli zvednout ruku pro náš pozměňovací návrh, aby nouzový stav byl prodloužen o 14 dnů po skončení současného," řekla Schillerová. Následně by podle ní měli ministři opět předstoupit před Poslaneckou sněmovnu a ukázat, co učinili.

Prodloužit nouzový stav o 14 dní podle Rakušana nestačí

Prodloužení nouzového stavu jen o 14 dní, jak navrhuje opoziční hnutí ANO, by podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nestačilo k projednání potřebné novely ve Sněmovně. Vláda navrhuje prodloužit nouzový stav po konci května na 30 dnů. Rakušan i premiér Petr Fiala (ODS) dnes před sněmovním hlasováním ubezpečili, že poslancům žádost o delší trvání stavu nouze předkládají naposledy.

Kabinet tento týden požádal o prodloužení nouzového stavu kvůli migrační vlně z válkou zasažené Ukrajiny. Současně schválil novelu zákona, která má zajistit uplatňování nutných opatření i od začátku července, kdy by v případě sněmovního souhlasu měl nouzový stav přestat platit.

Většina poslanců hnutí ANO je podle předsedkyně klubu Aleny Schillerové pro případné prodloužení nouzového stavu o 14 dnů. Rakušan takový návrh označil za polovičaté řešení. Kabinet by podle něj s jistotou musel po dvou týdnech žádat o dalších 14 dní. "Pokud se díváme na limity legislativního procesu a balíček opatření, který chceme představit, tak ten měsíc ještě potřebujeme," zdůraznil.

Opozici požádal Rakušan o vstřícnost. Nelze podle něj zároveň odmítat prodloužení nouzového stavu a obstrukcemi bránit projednání zákonů, které mají umožnit Česku fungovat od konce června bez něj. "Nabízíme opozici otevřenou komunikaci," uvedl. Doufá v takové jednání ve Sněmovně, aby i na konci června byla jistota, že existuje dostatek nástrojů potřebných pro zvládání situace kolem migrantů.

Rakušan i Fiala zdůraznili, že o prodloužení nouzového stavu tentokrát žádá vláda naposledy.