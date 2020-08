Superhrubá mzda tu dávno neměla být, říká šéfka TOP 09. Vyčítá to Sobotkovi

Šéfka opoziční strany se takto vyjádřila v pořadu ČT Události, komentáře, jehož dalšími hosty byli místopředseda ČSSD Michal Šmarda a poslanec a místopředseda rozpočtového výboru Milan Feranec (ANO).

"Vláda, která superhrubou mzdu držela při životě, byla ta Sobotkova. My bychom touto dobou už pět let mohli mít normální danění ve výší devatenácti procent. V současnosti podporujeme její zrušení,“ sdělila Pekarová Adamová v diskuzi zabývající se zrušením superhrubé mzdy, s čímž přišla současná vláda Andreje Babiše. Resort financí už počítá s několika variantami snížení daně z příjmů zaměstnanců, a to od 15 do 19 %.

Premiér by byl ale v tomto směru pro zachování statutu quo, tedy pro patnáctiprocentní daň. Šéfa státní kasy Alena Schillerová (ANO) by zase uvítala zrušení takzvané solidární přirážky, jíž by nahradila progresivním zdaněním. Vláda zamýšlí také zvýšení důchodů, a to i nad zákonnou valorizaci, která momentálně činí 840 korun měsíčně.

Toto téma jako první otevřeli sociální demokraté, jejichž poslanci přišli s částkou tři sta až čtyři sta korun. Babiš zpočátku hovořil o šedesáti korunách měsíčně, aby pak následně minulý týden oznámil, že by se penzistům měla přidat pětistovka. Šmarda vyjádřil v pořadu ČT24 podporu rozhodnutí ministryně financí.

"Věřím, že Schillerová má ten návrh promyšlený a doufám, že k němu přistupuje zodpovědně. Pokud s tím návrhem ale přichází, tak musí mít promyšleno, jakým způsobem reagovat na to, aby ty peníze v rozpočtu nechyběly,“ podotkl.

Dále také avizoval, že se snížení daní v důsledku zrušení superhrubé mzdy nesmí podepsat na rozpočtech měst a krajů či omezit fungování veřejných služeb. "Musí být ošetřeno, aby nepřestaly fungovat veřejné služby. Pokud ministerstvo financí ale nebude mít jiné řešení, navrhujeme zřízení sektorové, digitální nebo bankovní daně,“ dodal.

Proti potenciálnímu zavedení sektorové daně se postavil poslanec Milan Feranec (ANO), podle nějž by takový scénář poškodil zejména spotřebitele a klienty. Co se týče digitální daně, tak ta jeho slovy spíše spadá do kompetencí jednotného přístupu EU.