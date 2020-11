Uvítám, pokud by Minář posílil koalici proti oligarchovi. Po revoluci jsme byli moc tolerantní, říká Czernin

Oceňuje, že spolek Milion chvilek pro demokracii pořádá dnes večer virtuální demonstraci proti autoritativnímu stylu vlády, jakým se kabinet prezentuje v době koronavirové pandemie. Senátor Tomáš Czernin na on line protestu, který nahrazuje venkovní akce na pražské Letné, vystoupí se zdravicí. „ Je dobře, že se našla iniciativa, které nynější poměry nejsou lhostejné a za to jí patří velké poděkování. Účast politiků na jejich virtuálním vysílání je pro ně určitým povzbuzením do dalšího snažení.“ Přes internet by měla promluvit i senátorka Miroslava Němcová a šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

I. místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin se před vysíláním spolku, které se koná v předvečer pádu komunismu v Československu, zamyslel nad tím, zda se národ za 31 let po nabytí svobody dokázal vyrovnat s minulým režimem, když premiérem je člověk, který se zapletl s StB, a prezident Miloš Zeman sympatizuje s totalitními režimy jako je Čína a Rusko. „Možná jsme hned po Listopadu 1989 byli k bývalým komunistům i agentům StB moc tolerantní. Nálada ve společnosti je ale nyní taková, že si lidé více začínají uvědomovat, že nám vládne oligarcha a že na Hradě máme samolibého prezidenta. Doufám, že brzy nastanou lepší časy,“ přeje si šlechtic, který by rád přispěl k objasnění příčin, které vedly ke smrti Jaroslava Kubery.

Příbuzný krále Karla IV. v rozhovoru pro EuroZprávy.cz kritizuje vládu Andreje Babiše za počínání během koronavirové krize, rovněž se mu nelíbí výše schváleného schodku státního rozpočtu pro příští rok, který činí 320 miliard korun. Výhrady má i vůbči takzvanému rouškovnému pro seniory, kteří obdrží jednorázový bonus ve výši pěti tisíci korun, což rozpočet zatíží 14,5 miliardami korun. „Mám obavu, abychom způsobem, jakým se vláda chová, nedopadli jako v Itálii, kde se i důchody daní. Počínání současného kabinetu proto považuji za naprosto nezodpovědné.“

MÁME SAMOLIBÉHO PREZIDENTA OBKLOPENÉHO KAMARÁDÍČKY

Pane senátore, proč jste se rozhodl vystoupit na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, která se kvůli koronavirové pandemii poprvé uskuteční dnes ve virtuálním prostoru? Jen připomenu, že iniciativa protest v podvečer pádu komunismu v bývalém Československu zaměří proti autoritativnímu stylu současné vády a na podporu demokratických sil. Akce, která začala v 18 hodin, nese název Sami doma, a přesto veřejně spolu.

Je potřeba ocenit práci Milionu chvilek pro demokracii, že dokázal už loni nalákat davy lidí do ulic, aby hlasitě vyjádřily nespokojenost se současnou vládní koalicí. A zároveň chvilkaři vyzvali politiky, ať se současnou situací něco udělají. Je dobře, že se našla iniciativa, které nynější poměry nejsou lhostejné a za to jí patří velké poděkování. Účast politiků na jejich virtuálním vysílání je pro ně určitým povzbuzením do dalšího snažení. Proto, když spolek vyzval politické strany, aby se on line demonstrace zúčastnily, neváhali jsme. Na předsednictvu TOP 09 jsme se dohodli, že na akci za stranu vystoupím já. Bohužel můj pracovní program mně dovolí poslat jen zdravici. Ale to nic nemění na tom, jak si jejich demonstrace přes virtuální prostor velice vážím.

Večerní virtuální vysílání spolku Milion Chvilek pro demokracii je i připomínkou pádu komunismu v Československu. Zítra uplyne 31 let od 17. listopadu 1989, který nastartoval svobodu i demokracii. Myslíte si, že se národ vyrovnal s komunistickou minulostí anebo je k ní lhostejný, když za premiéra máme člověka, který se zapletl s StB a Hrad díky prezidentu Miloši Zemanovi sympatizuje s totalitními režimy jako je Čína a Rusko?

Bohužel politici, které jste zmínil, jsou zklamáním. Možná jsme hned po Listopadu 1989 byli k bývalým komunistům i agentům StB moc benevolentní až tolerantní. Nálada ve společnosti je ale nyní taková, že si lidé více začínají uvědomovat, že nám vládne oligarcha a že na Hradě máme samolibého prezidenta. Obklopil se partou kamarádíčků, kteří jeho funkce využívají ke svým obchodním profitům. Doufám, že brzy nastanou lepší časy.

Jak je možné, že 31 let po revoluci se například smíříme s podivuhodnou smrtí bývalého předsedy Jaroslava Kubery, na něhož Čína nevybíravě tlačila, aby neletěl na Tchaj-wan, a Hrad evidentně stál na straně komunistické země? Dopátrat se pravdy snažil jak současný šéf Horní komory Miloš Vystrčil, tak i Kuberova dcera Vendula Vinšová. Myslíte si, že se někdy dozvíme, co se skutečně stalo? A vy jako senátor máte v plánu pokusit se tragédii rozluštit?

Samozřejmě, že všichni považujeme za důležité, abychom věděli, co se přesně s panem Kuberou stalo. Ale abychom se dozvěděli pravdu, to do značné míry záleží na vyšetřovacích orgánech a možná i na prezidentské kanceláři, jestli něco ví. Mohu všechny ujistit, že pokud by se naskytla příležitost, tak bychom se jí určitě chopili. V současné době není moc nadějné, že by se kauza posunula. Ale jednou pravda musí určitě vyjít najevo.

Ještě bych se pozastavil u spolku Milion chvilek pro demokracii. V souvislosti s ním se musím zeptat, jestli vás nezarazil krok jeho bývalého předsedy Mikuláše Mináře, který z iniciativy vystoupil a rozhodl se založit politický spolek s názvem PRO ČR? Nehrozí, že svým krokem před sněmovními volbami roztříští pravicové spektrum?

Jde o rozhodnutí pana Mináře a člověk se na něj nemůže zlobit, že chce zkusit reálnou politiku, která je úplně o ničem jiném, než dostat tisíce lidí do ulic anebo na náměstí. Pan Minář se zatím ještě nevyjádřil, jaký konkrétní proud chce v politice reprezentovat. Sám v minulosti na demonstracích vyzýval, aby se strany před sněmovními volbami spojily a pokusily se porazit hnutí ANO. Jeho přání TOP 09, ODS i KDU-ČSL naplnily a nyní je na něm, aby se svým novým spolkem přidal.

Říkáte, že by se měl přidat. Znamená to, že byste uvítal, aby Minář posílil vaši koalici s ODS i lidovci?

Minimálně by bylo dobré se o tomto záměru alespoň pobavit. Kromě nás se chtějí spojit i Piráti se Starosty a nezávislými, tak si může vybrat, ke komu se přidá a koho posílí.

Dnešní virtuální protest je zaměřen proti autoritativnímu stylu současné vlády. Co nejvíce vytýkáte kabinetu Andreje Babiše při řešení současné koronavirové krize?

Nejvíce nám vadí, jak se na jaře pan premiér chlubil, že pandemii zvládáme nejlépe v Evropě, pyšnil se, že všechny v zemi před virem zachránil a přitom ignoroval veškeré varovné signály, že přijde druhá koronavirová vlna. A predikcí, že nastane, měla vláda dost. Navíc vyhlášená opatření byla mnohdy chaotická, a tak lidé vůbec nevěděli, co je povolené a co je zakázané. Měla být udělána hned jasná tabulka se stupni, co nastane, když se nákaza bude dále šířit, a co bude, když pandemie poleví. Skutečnost, že vznikla až nyní, tedy téměř tři čtvrtě roku po vypuknutí pandemie v České republice, je velice pozdě. Neměl je ohlašovat a sestavovat současný ministr zdravotnictví Jan Blatný, vše měli nastavit už jeho předchůdci. Proto se dlouho nic nedělo. Vláda byla zaskočena a přijímala se tak řada zákonů v legislativní nouzi. Prokázala, že není schopna na situaci, s níž nepočítá, pružně zareagovat.

Když jsme se dotkli ministerského předsedy, zajímá mě, co říkáte na stále sílící podezření, že je v údajném střetu zájmů?

Můj názor je jednoznačný: Andrej Babiš je v jasném střetu zájmů. Měl by si tedy vybrat, jestli chce řídit zemi anebo svoje firmy. Vše co dělá, činí ve svůj prospěch, který je u něj na prvním místě.

Jak hodnotíte Poslaneckou sněmovnou schválený schodek státního rozpočtu, který pro příští rok činí hrozivých 320 miliard korun? Navíc státní kasu ještě zatíží takzvané rouškovné, které představuje jednorázový pětitisícový bonus pro seniory, jež rozpočet vyjde na 14,5 miliardy korun…

Schválený rozpočet i rouškovné považuji za katastrofický scénář. Když to řeknu lidově, tak se vláda zkrátka dost utrhla z řetězu. Má pocit, že si může kupovat hlasy voličů úplně všemi prostředky. Rouškovné je naprosto nesystémový krok. Nechci, aby to vyznělo, že seniorům chci něco brát, rád jim dopřeji cokoli, protože si uvědomuji, že mnozí žijí na pokraji bídy, ale zároveň je nutné myslet na příští generace. Proto nutně potřebujeme už provést důchodovou reformu, aby i budoucí penzisté věděli, na čem jsou. Mám obavu, abychom způsobem, jakým se vláda chová, nedopadli jako v Itálii, kde se i důchody daní. Počínání současné vlády proto považuji za naprosto nezodpovědné. Kabinet tady rozhazuje státní rozpočet, aniž by řekl, jak vše opět dorovná.

Společností nyní hýbe kauza ohledně masivní otravy řeky Bečvy kyanidem, v níž uhynuly tuny ryb. V podezření z apokalypsy je i valašskomeziříčská chemička Deza patřící do skupiny Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu. Nezneklidňuje vás, mlžení ministra životního prostředí Richarda Brabce (za hnutí ANO)?

Je opravdu zvláštní, že ministr Brabec se k ekologické katastrofě, kterou představuje otrava řeky Bečvy, nepostaví čelem a jasně se k případu nevyjádřil. Jestli chce někoho krýt, o to více roste podezření, že únik kyanidů byl z Dezy.

Minulý pátek jednal Senát z jedné třetiny v novém složení po nedávných volbách. Jak se vám obměna Horní komory zamlouvá a troufnete si předpovědět, že spolupráce v ní bude fungovat stejně dobře jako dříve?

Politické složení je mně sympatické a líbí se mně, že za TOP 09 přibyli noví senátoři, protože místo dvou už pracujeme ve čtyřech a stali jsme se součástí klubu ODS a TOP 09. Zamlouvá se mně pohodová atmosféra, na níž se podílejí i lidovci, a je vidět, že nejen před sněmovními volbami chtějí tyto tři strany táhnout za jeden provaz. Dobré fungování v Horní komoře vystihuje parafráze stranického poslance ze Sněmovny Ladislava Válka, který byl nadšen, jak Senát zcela hladce přijal návrh k připravovanému zákonu na odškodnění obětí ze srpna 1969 a řekl, že by byl rád, kdyby stejně hladce procházely Poslaneckou sněmovnou vratky ze Senátu.

Tuzemské politické scény se dotkly nedávné prezidentské volby v USA, které se v České republice dost probíraly. Jak jste s jejich výsledky spokojen a podporoval jste Donalda Trumpa anebo vítězného Joea Bidena?

Několikrát jsem zdůrazňoval, že se jedná o volbu Američanů a nemáme právo jim do jejich výběru mluvit. Není důležité, zda jsem fandil jednomu či druhému kandidátovi, ale trochu se obávám, že volba národ v USA zneklidnila i rozklížila. Američané nyní budou mít co dělat, aby se dali dohromady. Jinak doufám, že vztahy USA s Českou republikou zůstanou stejně vřelé. Doufám, že i prezident Biden bude na NATO klást stejně primární důraz, jako tomu bylo u jeho předchůdců. Ale americká demokracie je tak pevná, že v zásadě u ní nehraje roli, kdo je prezidentem, navíc za čtyři roky může být v Bílém domě někdo úplně jiný. Podle mého názoru se Amerika Bidenovým vítězstvím nezmění.

Vytkl jste spoluzakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi jeho nedávnou návštěvu v restauraci na pražských Vinohradech, a to v době, kdy podniky musejí mít na základě vládního nařízení ohledně koronavirové pandemie zavřené interiéry a provozovat mohou jen výdejní okénka? Přijde mně zvláštní, že TOP 09 hodně kritizovala říjnový večírek bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly na Vyšehradě v restauraci Rio´s, ale její člen, navíc předseda poslaneckého klubu TOP 09, pravidla nedodržuje rovněž...

Ano, osobně jsem s ním zmíněné téma probíral a samozřejmě uznávám, že se jednalo o přešlap až zkrat. Pan Kalousek si moc dobře uvědomuje, že se dopustil chyby. Pokud ale v restauraci byl se svým známým hostinským sám a nikdo jiný tam s nimi nebyl, tak nejde o tak závažný prohřešek, jako když se sejde s partičkou kamarádů na Vyšehradě. Ale samozřejmě tím jednání Miroslava Kalouska neobhajuji a tvrdím, že nešel příkladem. Líbila se mně ale jeho reakce, nic nezapíral, nemlžil, ke svému pochybení se přiznal. V Poslanecké sněmovně se veřejně omluvil a za své provinění poslal deset tisíc korun na charitu. Zachoval se férově a je zapotřebí zdůraznit, že ve vinohradské restauraci nepopíjel pivo s žádnou partičkou a nikoho pan Kalousek neohrozil. Ale každopádně, restaurace jsou zavřené, a tak do ní chodit neměl.