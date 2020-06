Vláda odmítla šetřit. Piráti nepodpoří rekordní schodek státního rozpočtu

Na tiskové konferenci před dnešním jednáním Sněmovny o třetím zvýšení schodku státního rozpočtu to řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík. Piráti nicméně nebudou blokovat projednávání rozpočtu, umožní ho ve standardním jednání probrat v co nejkratších lhůtách.

Se Schillerovou se Piráti podle Ferjenčíka domluvili na jednáních o transparentnosti rozdělování dotací. Piráti spolu s lidovci přistoupili na jednání o podpoře rozpočtu menšinového kabinetu ANO a ČSSD, vláda nakonec získala podporu komunistů, kteří hlasovali i pro předcházející navýšení rozpočtového schodku. Piráti ocenili, že Schillerová rozepsala 137 miliard určených původně na rozpočtovou rezervu tak, že nevázaných peněz bude nakonec v rozpočtu 37 miliard. Vláda ale nechtěla přistoupit na programové návrhy Pirátů, vedle zavedení místní příslušnosti exekutorů například na slib pravidelné valorizace platů učitelů či plošného testování na koronavirus.

Kdyby Pirátská strana rozpočet podpořila, stala by se zodpovědnou za způsob řešení krize, a to podle Ferjenčíka odmítá vzhledem k postoji vlády. Ta by podle Pirátů měla škrtat v provozních výdajích, což odmítá.

Podle pondělní dohody Pirátů s ministryní financí lidé, kteří pracují na dohodu a platí sociální odvody, by mohli za dobu nařízených omezení získat kompenzace od státu zpětně, a to za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 8. června. Za každý den by měli dostat 350 korun, celkem tedy přes 31.000 korun.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na konci března evidovala 222.600 takzvaných dohodářů. Zhruba polovina z nich měla vedle toho ještě zaměstnání, druhá polovina byla odkázaná na příjem z práce na dohodu. Piráti i další opoziční strany a experti na sociální problematiku vládu kritizovali za to, že situaci těchto lidí neřeší.

Na dohody pracují často samoživitelky, rodiče malých dětí, lidé v penzi či studenti. Využívají se i u kratších úvazků. Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) se nesmí odpracovat víc než 20 hodin týdně. Pokud je odměna přes 3000 korun měsíčně, odvádí se pojistné. Dohoda o provedení práce (DPP) zahrnuje nejvýš 300 hodin za rok. Pokud výdělek přesahuje 10.000 korun, platí se z něj sociální a zdravotní odvody.