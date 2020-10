Vláda předvádí neskutečný šlendrián. Neví, co dělá, je zcela odtržena od reality, říká pro EZ šéfka TOP 09

Absolutně nerozumí počínání vlády Andreje Babiše. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při pondělním vyhlášení dalších restrikcí kvůli narůstající koronavirové pandemii postrádala vyjádření o podpůrných programech pro živnostníky a podnikatele. „Ruku v ruce s oznámením o zpřísňujících se podmínkách, měla hned přijít informace o kompenzačních bonusech. Soukromníci jsou omezeni na výdělku, bojí se o své živobytí, když jejich provozovny musely opět zůstat uzavřeny. Přijde mně, že se kabinet tváří, jako by se nic nedělo a jen strká hlavu do písku. Tím se ale nic nevyřeší,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz.

Stát nyní prostě nemá 15 miliard na bonus pro seniory

Poslankyně si moc dobře uvědomuje, že živnostníci jsou ekonomicky na limitu. „Je opravdu nezbytné, aby pro ně přišla konkrétní pomoc a vláda ji nastolila hned a nepatlala ji zase několik měsíců, což by bylo likvidační, neboť mnozí už vyčerpali finanční rezervy,“ uvědomuje si členka Výboru pro sociální politiku, která dodává, že pro stovky tisíc lidí, kteří podnikají, je nadcházející situace už těžko únosná. „Po složitém jaru, kdy se mohli trochu nadechnout, přicházejí znovu o své zákazníky a živobytí.

Alarmující situace je podle ní v gastronomii, která je už třetím týdnem omezována. Nejprve její majitelé museli uzavírat ve 22 hodiny, poté se s hosty loučili už v osm hodin večer, aby se nakonec nyní dozvěděli, že jsou už zase úplně uzavřeni. „Doposud jim ale vláda neřekla, jak jim pomůže, a takové jednání ji jako opozice vyčítáme,“ zlobí se bývalá zastupitelka městské části Prahy 8.

Pekarová Adamová odkrývá, jaké konkrétní návrhy opoziční strany nabídly. „Už několik týdnů na vládu tlačíme, aby přijala odškodňovací zákon, který leží ve Sněmovně, anebo aktivizovala pomoc ve formě pětadvacítky či souhlasila s odpuštěním zdravotních i sociálních odvodů pro živnostníky či proběhla reaktivace jiných programů. Po vládě chceme, aby všechny zmíněné návrhy akceptovala a začala jednat. Bohužel se nic neděje,“ povzdychne si.

Za současné situace je mladá ekonomka zásadně proti tomu, aby stát vyplácel seniorům jednorázový pětitisícový bonus, který schválil kabinet. „Bonus pro seniory nepodporujeme jako TOP 09 od samého začátku, protože si jej v současných podmínkách nemůžeme dovolit.“ Samozřejmě chápe, že se seniorům nežije snadno.

„Ale na druhou stranu nyní čelíme opravdu bezprecedentní ekonomické krizi, která ještě zdaleka není za námi, spíše naopak. Právě teď evidentně dostáváme další ránu, která nemusela přijít, protože vláda se na současnost mohla lépe připravit, ale neučinila tak. Proto si ekonomické následky poneseme všichni. A bohužel na výdaj patnácti miliard korun, nakolik přijde jednorázový pětitisícový bonus, zkrátka nemáme. Nebyla jsem pro něj od samého začátku a nesouhlasím s ním ani nyní,“ argumentuje.

Politička upozorňuje, že od koalice neslyšela, na základě jakých predikcí vybrala ohlášená omezující opatření. „Má vůbec potvrzeno, že dochází k přenosu nákazy právě v restauračních zařízeních? Má informace, že poté, co se uzavřou základní školy, což má ohromný dopad na ekonomiku, protože děti musí někdo hlídat a firmy tím přicházejí o své zaměstnance, tak skutečně dojde ke zploštění křivky nákazy?“

Pekarová Adamová tvrdí, že čelní představitelé neposkytují dostatečně validní data ani scénáře vývoje. Klíčové podklady dostala opozice až čtvrthodiny před zásadní pondělní schůzkou s vládou. „Přitom je ministr zdravotnictví Roman Prymula slíbil dodat už v pátek. Nakonec jsme je obdrželi, ale v takové formě, že by se i student střední školy musel za takto vypracovaný dokument stydět,“ netají své rozladění.

Ceremoniál? Odmítá Orwellovu Farmu zvířat, poslouchat musí i prezident

Šéfka TOP 09 naprosto odhodila diplomacii a vůči týmu Andreje Babiše namířila neobvykle ostrou rétoriku. „Přístup vlády je neakceptovatelný, nepochopitelný a ukazuje na to, že kabinet vůbec neví, co dělá, je naprosto nekompetentní a předvádí neskutečný šlendrián, na který tady doplácí, ať už zdravotně anebo ekonomicky, celá společnost.“

Absolventka Českého vysokého učení technického, oboru Ekonomie a managmentu v průmyslu, se s opozičními kolegy snaží neustále vysílat do Strakovy akademie vzkaz, aby její členové podstatně zlepšili komunikaci. „Po vládě chceme, aby informace nedávala zmatečně, jak je jejím zvykem, ale vydávala jednoznačné pokyny.“ Komunikační strategie podle zákonodárkyně musí srozumitelně zasáhnout celou společnost, včetně mladších věkových skupin, mezi nimiž podle dostupných dat nyní dochází k velké míře přenosu. „A tudíž je potřeba i na ně apelovat, aby se chovali zodpovědně, což se samozřejmě nemá dělat formou výhrůžek nebo určitým osočováním, ale vše by mělo probíhat vstřícně, úplně a přehledně.“

Rodačka z Litomyšle tvrdí, že výtky opozice nepadají na úrodnou půdu, kabinet je údajně zcela ignoruje. „Mně už to trochu připadá jako házení perel sviním, protože ve stejném systému nepokorné komunikace vláda nepochopitelně pokračuje dále.“ Za důkaz chaotického počínání uvádí pondělní avizované televizní vystoupení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, na které národ ve dvacet hodin večer čekal. Nakonec bylo úplně zrušeno. „Což svědčí o tom, že klíčová jednání na vládě probíhala velmi neslavně a uvedený způsob komunikace nevzbuzuje u obyvatel důvěru. Současný trend je naprosto tragický. Navíc občané se v řadě věcí neorientují.“

Na důkaz zmatenosti lidí uvádí, že jí od rána píší známí, jež se jí doptávají na věci, které jim ze včerejšího vystoupení čelních představitelů nejsou jasné. Poslankyně se táží, jak je možné, že se studenti musejí odstěhovat z vysokoškolských kolejí, když ve městě pracují. „Nevědí, jak mají zmíněný uvedený problém vyřešit. Mám pocit, že vláda žije ve vzduchoprázdnu, někdy mně opravdu přijde, že odtrženost vlády od běžného života je obrovská, neuvědomují si všechny možné okolnosti, které společnost řeší, a mnohým lidem nyní půjde skutečně o život i po stránce ekonomické. To si kabinet musí uvědomit a vyrovnat se s tím,“ říká expertka na dobrovolnickou práci.

Markéta Pekarová Adamová je rezolutně proti tomu, aby se 28. října konal slavnostní ceremoniál na Pražském hradě ke svátku země, jak si to přeje prezident Miloš Zeman, který navzdory sílící koronavirové pandemii chce udělovat státní vyznamenání ve Vladislavském sále. „Slavnostní večer by měl být jednoznačně zrušen. Hrad nemůže dostat výjimku v době, kdy se ruší všechny ostatní akce. Nemělo by zde platit, že jsme si rovni, ale někdo si je rovnější. I na prezidenta a jeho okolí se musí vztahovat pravidla, nemůžeme tady žít jako v Orwellově Farmě zvířat.“ (Román zprvu pojednává o ušlechtilé, idealistické myšlence o rovnosti, svobodě a blahobytu, představa záhy bere za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Autorem je Eric Arthur Blair, jenž vystupoval pod pseudonymem George Orwell – pozn. red.)