Vláda schválila odklad splácení úvěrů a hypoték až na půl roku

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na klientech. Návrh zákona ministerstva financí dnes schválila vláda, informovalo ministerstvo. Lidé a firmy musí o odklad splátek požádat a prohlásit, že to je kvůli pandemii. Banky to zkoumat nebudou. Přerušeno bude splácení úroků i jistiny. Za přerušení si banky nebudou účtovat poplatky.