Vláda zváží změny v opatřeních a vyšší frekvenci testování, výrazné rozvolnění nenastane

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) vláda probere návrh na povinné testování antigenními testy ve firmách od deseti zaměstnanců a také zvýšení frekvence povinných testů zaměstnanců na dvakrát týdně.

V necovidové části jednání menšinového kabinetu proberou ministři poslanecký návrh, podle kterého by se studenti středních škol měli v posledním pololetí zejména připravovat na maturitní zkoušku. O konkrétní náplni vzdělávání v posledním pololetí by podle novely rozhodoval ředitel školy a fakticky by trvalo zhruba měsíc a půl, od poloviny března do konce dubna. Z předlohy podle vládních legislativců není zřejmé, zda by se v posledním pololetí vyučovaly jen předměty, které student uvedl v přihlášce k maturitě, nebo by měl možnost vzdělávat se i v jiných předmětech.

Kabinet projedná také návrh nové koncepce báňské záchranné služby či poskytnutí investiční pobídky formou slevy na dani plzeňské firmě Škoda Electric, která je součástí Škody Transportation ze skupiny PPF. Pobídka je v hodnotě více než 61 milionů korun a týká se rozšíření výroby trakčních motorů a pohonů trolejbusů a elektrobusů. Agentura CzechInvest vyhodnotila výnosy z investice pro státní rozpočet v příštích deseti letech na 865 milionů korun.