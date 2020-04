Vnitro předloží zákon o soukromé bezpečnostní činnosti, počítá se šesti typy licencí

Ministerstvo vnitra navrhuje zpřísnit podmínky pro soukromé bezpečnostní služby. Požaduje také, aby jejich činnost reguloval samostatný zákon. Vyplývá to z materiálu, který by v pondělí měla projednat vláda. Soukromou bezpečnostní službu by podle materiálu mohli lidé a firmy vykonávat pouze na základě licence udělené ministerstvem vnitra. Úřad počítá se šesti typy licencí.