Vondráček tvrdí, že v kauze kolem DPP může být stíháno celé hnutí STAN

Místopředsedkyně hnutí STAN a Sněmovny Věra Kovářová hnutí hájila s tím, že strana na kauzu razantně zareagovala a má podporu koaličních partnerů.

Vondráček řekl, že je nevyhnutelná rekonstrukce vlády. Podle místopředsedy ANO v kauze, která se točí kolem obviněného lobbisty Michala Redla, prorůstá organizovaný zločin do politiky. Je proto podle něj reálně možné, že počínání jednotlivých osob bude přičitatelné celému hnutí STAN. "Je potenciálně možné, že hnutí STAN bude stíháno," uvedl Vondráček. Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan je podle něj proto "v kolosálním střetu zájmů".

Kovářová zopakovala, že důvod k výměně Rakušana není. "Jasně jsem ukázali, že to tímto nekončí," uvedla Kovářová k reakci hnutí na dotaz, zda jedinou změnou, kterou STAN učinil, je výměna ministra školství a změny v pražské kandidátce pro podzimní volby. Proti tomu, že by do hnutí prorůstal organizovaný zločin, se ohradil senátor Zdeněk Hraba (STAN).

Za Rakušana se postavil i šéf sněmovní frakce lidovců Marek Výborný. Zdůraznil, že ministr nesmí zasahovat do živých kauz. Podle Výborného STAN zareagoval optimálně. Kvůli kontaktům s Redlem odstoupil z funkcí místopředsedy hnutí a ministra školství Petr Gazdík (STAN). Výborný má reakci Gazdíka za dostatečnou, nelíbí se mu, že další člen STAN spojovaný s Redlem Stanislav Polčák nerezignoval vedle stranické funkce i na post europoslance.

Opozice v pondělí požádá předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou o svolání mimořádné schůze, která by kauzu projednala. Podle dosavadních informací by se mohla odehrát 7. července. Vondráček zopakoval, že na ni ANO vyzve Rakušana k rezignaci a rekonstrukci vlády tak, aby ministerstvo vnitra neobsadilo jeho hnutí. Vyhnul se odpovědi na dotaz, zda může požadavek skončit hlasováním Sněmovny o důvěře vládě.

Pro opoziční hnutí SPD je podle předsedy Tomia Okamury nepřijatelné, aby hnutí STAN pokračovalo ve vládě. Rakušan podle něj o všem věděl půl roku, a nic nekonal. Kovářová k vyvolávání hlasování o důvěře či nedůvěře vládě poznamenala, že koaliční strany mají ve Sněmovně převahu. "Máme jistých 108 hlasů," doplnil později Výborný.

Okamura dále označil za nevhodného kandidáta z hlediska morálního kreditu nominanta STAN na ministra školství Vladimíra Balaše. Uvedl, že jako tehdejší děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni umožnil studium na přelomu tisíciletí předsedovi někdejší Unie svobody Janu Rumlovi, i když nedosáhl v přijímacím řízení požadovaného počtu bodů. Hraba reagoval, že věří, že Balaš věc dostatečně vysvětlí.

Obviněných v kauze dopravního podniku by mělo být 13. Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Europoslanec Polčák pozastavil kvůli známosti s Redlem členství v hnutí STAN.