Vstup Švédska a Finska do NATO probere Senát na schůzi 10. srpna

— Autor: ČTK

Senát projedná protokoly o vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance (NATO) na schůzi, která se uskuteční ve středu 10. srpna. Na dnešní schůzi horní komory to oznámil její předseda Miloš Vystrčil (ODS). Senátní výbory mají podle dnešního usnesení pléna předložit svá stanoviska k ratifikaci protokolů nejpozději v úterý 9. srpna. Sněmovna by měla protokoly posoudit na mimořádné schůzi koncem srpna.