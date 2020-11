Výjimka z povinnosti testu do zahraničí má platit pro návštěvy rodin

Zopakoval, že ministerstvo jasně nedoporučuje cestovat za hranice, pokud to není z důvodu práce či rodiny. "Není to o nějakých eurovíkendech," konstatoval s tím, že malé příhraniční cesty umožňuje dvanáctihodinová lhůta, po které nebude třeba pro návrat do ČR test.

Od pondělí budou na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, označeny minimálně oranžovou barvou takřka všechny evropské země. Platit u nich bude povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy budou muset mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné bude též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku budou mít pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Petříček uvedl, že systém je připraven na to, aby byla situace snazší pro cestování Evropou po odeznění druhé vlny epidemie. Státy nyní jednají o uznávání jednodušších a levnějších antigenních testů, doplnil. Přesto by podle něj bylo lepší na několik týdnů vynechat cesty do zahraničí. Výjimka pro delší návštěvy hranicemi rozdělených rodin by podle Petříčka mohla vejít v platnost za týden v pondělí, nejpozději týdnu od 16. listopadu. Nový evropský semafor je podle něj nastaven tak, že pravidla se budou s odeznívající vlnou epidemie automaticky změkčovat.

Evropská komise členským státům doporučuje, aby kromě vzájemného uznávání PCR testů více využívaly pro kontroly při cestování i antigenní testy. ČR to podle Petříčka jednoznačně podporuje. Výsledky u antigenních testů jsou zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé.

Z mimoevropských států se může do ČR bez testů nebo karantény cestovat ze Singapuru, Japonska, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Thajska a Austrálie.