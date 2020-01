"Je potřeba, aby otázka lidských práv byla prezentována někým, kdo má vysokou autoritu," uvedl Zaorálek při příchodu na jednání. Vláda v pondělí Válkovou vyslechla, o jejím odvolání nehlasovala. "Debata neskončila, je možné, že v ní budeme pokračovat," uvedl s tím, že v pondělí si strany řekly své pozice a rozešly se bez hlasování. Situaci Válkové podle Zaorálka nelze dlouhodobě ustát, a to i vzhledem k zahraničí, kde by měl mít vládní zmocněnec vysoké renomé.

Válková ministrům v pondělí rozdala materiál, kde vysvětluje vznik svých kritizovaných textů včetně popisu situace v 70. letech. Minulý týden ustoupila od kandidatury na ombudsmanku po zveřejnění informací o článku z konce 70. let, pod kterým je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Zdůvodnila to ale svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí. Podle kritiků by měla Válková opustit i funkci zmocněnkyně.

"To, že odstoupila z kandidatury na ombudsmanku, bylo správné rozhodnutí, ale otázka je, jestli ji odvolávat z pozice, kterou vykonává, a podle všeho ji nevykonává špatně," řekl Vojtěch. Ministr zdravotnictví připomněl, že podle zástupců vládních rad spadajících pod vládní zmocněnkyni vykonala Válková kus práce. Po pondělním jednání vlády to uvedly ministryně financí Alena Schillerová a pro místní rozvoj Klára Dostálová (obě za ANO). K rezignaci na funkci zmocněnkyně i k odchodu z Rady vlády pro lidská práva naopak Válkovou o víkendu vyzval mimo jiné člen rady Tomáš Němeček.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) poznamenal, že mu z lidského hlediska bylo v pondělí Válkové líto. "Ona to skutečně bere jako velkou osobní křivdu, jako určitou štvanici. Chtěl jsem si vyslechnout i ten lidský příběh, protože to zatím bylo bráno jako záležitost, co se píše," uvedl. "Uvidíme, jak to dnes bude přeneseno na koaliční úroveň a jak natvrdo kolegové řeknou, zda vyvolají nějaké hlasování. Teď bych nechtěl předesílat další kroky," dodal Brabec.

Pozici loni v červnu obnovil první Babišův kabinet. Do funkce pak jmenoval tehdejší náměstkyni úřadu vlády pro lidská práva Martinu Štěpánkovou, která loni ke konci března z pozice odešla. Post zmocněnce měly už dřívější vlády, poprvé vznikl v roce 1998. Před Válkovou úřad zastávalo pět mužů a dvě ženy. Některé kabinety pak měly ministryni či ministra pro lidská práva.