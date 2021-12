Zeman ocenil Babišovu vládu. Fiala a spol. musí řešit covid a rozpočet

Sněmovní volby, které vedly k nástupu nové vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, označil Zeman za bezesporu nejvýznamnější událost v Česku v posledním roce. "Chtěl bych ocenit poměrně korektní průběh volební kampaně," uvedl. Ocenil i bývalou Babišovu vládu. "Udělala mnoho dobrého," dodal Zeman. Poslancům s členům vlády popřál mnoho úspěchů. "Musíme respektovat většinový názor populace. Ti, kdo nejsou spokojeni s výsledkem voleb, a přitom k těmto volbám nešli, mohou vinit pouze sami sebe," doplnil.

Kabinet Petra Fialy (ODS) by podle něj měl dostat 100 dní hájení. "Měli bychom si přát, aby to byla vláda odborníků. Poukazoval jsem na to, že ne všichni členové vlády mají potřebnou odbornost," uvedl Zeman. Narážel na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti), o kterém původně oznámil, že ho odmítá jmenovat.

Zeman svůj odmítavý postoj vůči Lipavskému zdůvodnil nízkou kvalifikací nebo jeho názory na vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Po dohodě s Fialou ho však jmenoval v souladu s návrhem premiéra. "Bylo mně odpovězeno, že je důležité, aby (členové vlády) byli především politiky," řekl Zeman v dnešním vánočním poselství. Politik podle Zemana však může být současně odborníkem, nemusí se jednat pouze o stranického funkcionáře, který bude řídit resort, o kterém nic neví.

Kabinet podle Zemana musí řešit především epidemii covidu-19, energetiku a státní rozpočet. Tomu by pomohlo zrušení všech daňových výjimek, zopakoval Zeman. Podle hlavy státu by přineslo 380 miliard korun. "Měli bychom vyrovnaný rozpočet a nezadlužovali bychom budoucí generace," uvedl. Proti zrušení každé z výjimek však podle něj stojí některá lobbistická skupina, která jej prosadila.