VIDEO: Polonahá Burleska v Třebíči tančila před dětmi. Pobouřila veřejnost. Rodiče se bouří, řeší to policie

Na kauzu už reagovalo také město, které bude chtít po pořadateli vrátit přispěnou částku. Celou záležitost už šetří i policie.

„Pořadatel slavností v Třebíči má opravdu zvláštní představu o kulturním programu na odpoledne pro rodiny s dětmi,“ napsala na Facebooku u videa Milada Svobodová.

„Nechutný! Hodně nechutný,“ hodnotil Václav Tomášek.

„Mravní úpadek lidstva,“ myslí si Tomáš Bajer.

„Pamatuju si dobu (fakt už su stará), kdy na podobných slavnostech bejvávaly děvčata navlečený v naškrobených krojích,“ přidává další diskutující Lenka Veselá vzpomínku na někdejší podobu vinařských akcí.

„Růžovky si užijí i vaše děti, takže je určitě vezměte s sebou,“ slibovaly webové stránky Slavností růžového vína, jejichž devátý ročník se uskutečnil v sobotu.

Před pátou hodinou odpolední v rámci Slavností růžového vína v Třebíči byli rodiče s dětmi překvapeni neobvyklým vystoupením. Na pódiu před třebíčským zámkem se objevila tanečnice v spoře oděném kostýmu, která předváděla burlesku. Za hlasitého jásotu začala odhazovat konfety, následně se zbavila i vrchní části kostýmu, přičemž pouze střapce zakrývaly její prsa. Mnozí přihlížející se překvapením jen pozorovali situaci a nevyjádřili žádnou reakci.

Třebíčská radnice označila tuto akci za pobuřující a krajně nevhodnou. „Od nevhodného programu se distancujeme. Vyzýváme pořadatele, aby se veřejně za tento exces omluvil,“ uvedla pro iROZHLAS.cz mluvčí města Irini Martakidisová.

„Určitě přiznávám svou chybu, že to vystoupení mohlo být více k večeru. Na druhou stranu, jsou to slavnosti růžového vína, akce o pití alkoholu, ne nějaký dětský den,“ uvedl pořadatel akce Aleš Mejzlík.

Ten připouští, že někdy je pro rodiče složité vyrazit na akci bez dětí. „Ale po minulém ročníku, kdy tu bylo asi dvacet nebo třicet dětí, jsem chtěl program více zaměřit pro dospělé,“ pokračuje Mejzlík.

Podle něj mají rodiče důkladně zvážit, zda děti na podobnou akci brát. „Co je polonahá žena proti opilému člověku, který se válí po zemi, zvrací do keře a chodí kolem něj děti,“ podivuje se Mejzlík. „Přijde mi to, upřímně, jako bizár. Všichni moralizují, že polonahé ženské tělo je špatné. Ale není nic jednoduššího, než, když už rodiče vezmou děti na takové vystoupení, mu zavřít oči nebo ho na chvíli otočit, když se něco takového stane.

„Rodiče dle programu měli očekávat, co tam bude a že to není pro děti. Zodpovědnost rodičů,“ zastává se pořadatele Monika Bedlová.

Mejzlík zároveň připouští, že do budoucna zváží, zda taková vystoupení do programu akce zařadí. „Jsme poučení, příští ročník to určitě chceme mít střízlivější. Bylo to i špatně načasované, to přiznávám. A třeba to tam ani nemuselo být,“ říká Mejzlík. „Na druhou stranu ten program byl veřejný.

Po vzniku kontroverze kolem svého vystoupení na Slavnostech růžového vína v Třebíči se tanečnice burleska Elektra Show rozhodla reagovat prostřednictvím svého účtu na sociálních sítích. V odpovědi na diskuzi popisuje celou situaci jako "hon na čarodějnici".

„Na vystoupení, které je na tomto příspěvku, jste byli moderátorkou upozorněni, že není úplně vhodné pro děti. Ptám se vás všech tedy, proč jste svoje děti neodvedli a nechali je tam stát?! I když jsem už jednu show na podiu předvedla 1,5h před tím, věděli jste snad, o co půjde, nebo jste se raději oddávali chuti vína a v ten moment vám to nevadilo?"

Město bude požadovat vrácení příspěvku

Město nyní žádá vrácení částky ve výši 60 tisíc korun, kterou poskytlo jako finanční podporu pro akci. Mluvčí města vysvětlila, že tento krok je motivován porušením etických a morálních zásad během slavností. Zároveň uvedla, že město zvažuje nepodpořit tuto akci finančně v budoucnu.

Organizátoři Slavností růžového vína přiznávají svou chybu, avšak obhajují se tím, že tato akce je spojena s konzumací alkoholu. Aleš Mejzlík ze společnosti Night Robots, která akci pořádala, uvedl: "Připouštíme, že jsme udělali chybu a měli jsme toto vystoupení naplánovat později večer. Nicméně musíme si uvědomit, že jde o Slavnosti růžového vína, které jsou tradičně spojené s konzumací alkoholu. Myslím si, že se z toho dělá větší problém, než je ve skutečnosti."

Organizátoři jsou připraveni vrátit peníze městu, jak uvedli. Mejzlík se omlouvá za nedostatečné dohledání obsahu vystoupení burlesky, přičemž dodává: "Neuvědomil jsem si, že burleska může mít různé úrovně vystoupení. Někdo mi však naznačil, že toto vystoupení bylo nejvíce odhalené. Měli jsme věnovat větší pozornost této situaci."