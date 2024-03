Postavení žen ve společnosti není podle Pavla rovnoprávné. Zmínil se i o domácím násilí

"Bohužel v minulosti Mezinárodní den žen nebyl úplně dobře vnímán, protože byl tak trochu ukraden k jiným účelům. Já si myslím, že je potřeba se vrátit k těm základům, tedy proč vlastně vznikl, za jakých okolností a za jakých okolností byl potom také přijat jako Mezinárodní den žen i na půdě OSN," prohlásil Pavel.

On sám ho podle svých slov nevnímá ve zkresleném pohledu, jak tomu bylo dříve, kdy Mezinárodní den žen oslavili hlavně muži a "večer přinesli v tom lepším případě domů svým ženám po tom, co splnili všechny své pracovní a rodinné povinnosti, nějakou hodně ochablou květinu."

"Myslím si, že bychom se opravdu měli vrátit k tomu, že si připomeneme to, že ani dnes po tolika letech snažení, kdy na začátku minulého století začaly ženy usilovat o rovná práva, a to nejenom ta pracovní, volební, ale i jiná. Takže za těch více než sto let stále ještě nejsme tam, abychom mohli s klidným svědomím říci, že postavení žen ve společnosti rovnoprávné je," dodal.

"Stále tady máme věci, jako jsou domácí násilí, které je páchané mnohem více na ženách než na mužích. Máme tady nerovnosti v platovém ohodnocení žen, ale máme taky nerovnosti třeba v jejich zastoupení nejenom ve firmách, ale třeba i v politice," podotkl Pavel.

Doplnil, že není příznivcem žádných povinných kvót, naopak je vždy vnímal spíše jako degradaci žen než jako pomoc. "Ale měli bychom minimálně vytvořit takové podmínky, které rovné zastoupení žen umožní, pokud o to budou ony samy usilovat," podotkl Pavel.