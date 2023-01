Řidičům v lednu vyprší platnost desítek tisíc dálničních známek

Kandidát na prezidenta Petr Pavel by jel po zvolení na Pražský hrad na druhou cestu do Polska. Chtěl by tak Poláky a pobaltské země ujistit, že Česko ctí dohody. Pavel to dnes uvedl na svém twitteru. Reagoval tak na slova svého protikandidáta Andreje Babiše (ANO) z nedělní debaty v České televizi, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc.