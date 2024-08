Růst platů státních zaměstnanců je v jednání. Středula chce řešit i příští rok

"My jsme deklarovali, že jsme připraveni jednat také o deseti procentech, ale chceme jednat nejen o roce 2024, ale také o roce 2025, protože si musíme uvědomit, že vláda musí předložit do Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu do 30. září letošního roku," řekl Středula před časem v rozhlasovém vysílání.

K jednáním odborů s premiérem Petrem Fialou (ODS) a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) má dojít ve dnech 21. a 22. srpna. Zástupci zaměstnanců zvažují i protesty, další postup určí po jednáních se členy vlády.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky (KDU-ČSL) navrhuje růst platového základu některým pracovníkům veřejného sektoru a státním zaměstnancům od září o sedm, respektive deset procent. Výdělky by se mohly zvýšit nejméně 430 tisícům lidí. Dalším lidem by se měly zvýšit platy až od ledna.

Odbory požadují zvýšení tarifů nejméně o deset procent všem zaměstnancům veřejné sféry od září. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Středula už na jaře požadoval navýšení tarifů dokonce o patnáct procent. Argumentoval propadem příjmů zaměstnanců. Zmiňoval také, že více než 130 tisíc pracovníků má mít základ výdělku pod zaručenou a minimální mzdou.

Minimální mzda momentálně činí 18 900 korun za měsíc, v lednu se zvyšovala o 1600 korun. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí pracuje pro stát a veřejný sektor více než 840 tisíc lidí.