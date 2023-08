Senát umožní úpravu bodového systému pro řidiče a přísnější postihy

Novela, která má platit od roku 2024, zjednoduší bodový systém a zpřísní sankce za nejzávažnější přestupky, uvedlo ministerstvo dopravy v tiskové zprávě. Rovněž zavádí povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu, a umožní řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora.

"Nový bodový systém jasně rozliší přestupky vážné od těch bagatelních. Závažnější přestupky bude postihovat přísněji. Naopak za menší prohřešky řidiči nezaplatí na pokutách tolik. Cílem je citelně postihovat vědomé porušování předpisů, které ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu," uvedl ministr dopravy Martin Kupka.



Oproti minulému volebnímu období, kdy se novela bodového systému zadrhla v Poslanecké sněmovně, obsahuje návrh zákona dvě novinky: Možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora, tzv. L17 a řidičák na zkoušku po dobu 2 let od získání prvního řidičského oprávnění nehledě na věk řidiče.



"V prvních dvou letech bude pro řidiče platit odlišný režim. Pokud spáchají jeden ze závažných přestupků, za který dostanou zákaz řízení nebo šest bodů, musejí se podrobit dvěma konkrétním školícím nástrojům – dopravně psychologickému pohovoru a školení začínajících řidičů," vysvětlil ministr.



Novela zavádí nově pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti různým sazbám. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Horní parlamentní komora dnes také schválila úpravy zákona o střetu zájmů, zpřísní se zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky, ale také přijímání dotací a pobídek. Například média nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty. Zpřísnění lex Babiš se kvůli chybějící regulaci nevztahuje na internetová média.