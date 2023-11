Síkela vyzval ERÚ ke snížení regulované složky ceny elektřiny pro příští rok

Síkela na sociální síti X informoval, že se dnes opět sešel s předsedou Rady ERÚ Stanislavem Trávníčkem. "Zdůraznil jsem, že je potřeba, aby ERÚ v následujících dnech udělal maximum pro to, aby snížil regulovanou složku ceny elektřiny pro příští rok," uvedl.

"Opět mě ubezpečil o tom, že většiny zákazníků se navrhovaný nárůst regulované složky nedotkne vůbec, nebo jen minimálně, protože ho téměř celý vykompenzuje pokles silové složky," podotkl ministr průmyslu.

Síkela vyzval Trávníčka, aby ERÚ o tom samém ubezpečil veřejnost a uspořádal tiskovou konferenci, kde podrobně vysvětlí důvody navýšení regulované složky a její dopady na zákazníky.

Podle návrhu ERÚ pro příští rok by měla regulovaná složka energií, zejména elektřiny, stoupnout výrazně. Pro domácnosti to znamená meziroční nárůst o 71 %, což by se promítnulo v průměrném zvýšení ceny o přibližně 1408 Kč za megawatthodinu elektřiny (MWh) s DPH. Pro velké odběratele by nárůst byl ještě větší, přičemž na hladině vysokého napětí by měl dosáhnout 113 % a na hladině velmi vysokého napětí dokonce 206 %.

Co se týká plynu, ERÚ navrhuje meziroční nárůst regulované složky o 39 % pro domácnosti, což by znamenalo zvýšení ceny o zhruba 125 Kč za MWh plynu. Pro velkoodběratele by nárůst měl dosáhnout 42,5 %.

Celkový nárůst cen energií je způsoben nárůstem nákladů na elektřinu a plyn na světových trzích, a to zejména z důvodu zvýšené poptávky a poklesu dostupnosti některých energetických zdrojů. Vláda zvažuje různá opatření, která by mohla pomoci minimalizovat dopad těchto cenových změn na občany a podniky v České republice.