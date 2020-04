EDUin: Krizový štáb nekomunikuje dostatečně s ministrem školství

Krizový štáb by měl podle neziskové společnosti EDUin více komunikovat s ministrem školství Robertem Plagou (ANO). Podle EDUin na nedostatečnou komunikaci ukazuje úvaha premiéra Andreje Babiše (ANO), podle níž by mělo být jednou z podmínek pro znovuotevření škol dodržování metrových rozestupů mezi žáky. ČTK to dnes sdělila zástupkyně EDUin Kateřina Lánská.