Epidemie covid citelně zasáhla vysoké školy. Letos přijdou až o 2,25 miliardy korun

Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda ČKR a rektora České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Podle něj bude mít úbytek peněz na vysoké školy citelný dopad. Návrh rozpočtu na vysokoškolské vzdělávání ve výši 28,4 miliardy korun, který již schválila vláda, považuje za nedostatečný.

Podle informací od Skleničky se největší ztráty a výpadky z příjmů týkají kolejí a menz. Za první tři čtvrtletí jde o částku kolem 361 milionů korun, z toho přibližně 211 milionů je z ubytování a kolem 150 milionů korun ze stravování. O zhruba 173 milionů korun přišly školy kvůli výpadkům ze smluvního výzkumu. Kolem 147,5 milionu korun jim ubylo v důsledku rušení kurzů pro zahraniční samoplátce a 118 milionů korun kvůli rušení jiných placených kurzů.

Na doplňkové činnosti týkající se spolupráce s firmami a podobně ztratily 113,3 milionu korun. Přišly také asi o 50 milionů z výzkumných projektů a 21 milionů ze smluvních pronájmů sportovišť. Kolem 106,8 milionů korun činí jejich vícenáklady na posílení IT systémů kvůli výuce na dálku a 170 milionů ještě další úbytek peněz.

Ztráty podle Skleničky poměrně dobře kopírují velikost vysokých škol. Největší má Univerzita Karlova, dále České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita, řekl. Podle něj mají sice vysoké školy uspořené zdroje v takzvaných fondech, ale ty potřebují z 80 až 90 procent na spolufinancování především evropských operačních projektů a dalších zahájených investičních akcí, takže dopady na vysoké školy budou poměrně citelné.

Sklenička již na začátku října uvedl, že rektoři nejsou spokojeni s návrhem státního rozpočtu na vzdělávání na vysokých školách ve výši 28,4 miliard korun. Je to o miliardu víc proti letošku. ČKR podle Skleničky navrhovala navýšení rozpočtu o tři miliardy, což zahrnovalo i předpokládané ztráty škol v důsledku covidu-19. Pokud by byl schválen vládou navrhovaný rozpočet bude podle Skleničky pokračovat pokles rozpočtu očištěný o inflaci, který trvá od roku 2008. "Uvědomujeme si, že je celá řada profesních sektorů na tom hůře, ale zároveň bych rád politikům připomněl jejich časté výroky o tom, jak je nutné v době krize investovat především do vzdělání," uzavřel.