Ministerstvo školství stále nemá finální návrh opatření pro provoz škol

"Finální dokument z ministerstva zdravotnictví máme obdržet do konce července. Na pracovní úrovni průběžně konzultujeme a neprodleně připomínkujeme návrhy resortu zdravotnictví tak, aby režimová opatření a doporučení ministerstva zdravotnictví mohla být na školách proveditelná. Doufáme tedy, že naše připomínky resort zdravotnictví zapracuje a jeho výsledná pravidla budou moci být nejen školám poskytnuta včas, ale také budou pro školy, žáky a rodiče jasná, přehledná a především proveditelná," uvedla mluvčí.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v polovině července uvedl, že chce znát protiepidemická opatření pro provoz škol od ministerstva zdravotnictví do konce měsíce. K pravidlům testování na covid-19 na začátku školního roku, která vláda schválila na konci června, je podle něj třeba doplnit to, jestli se budou ve školách nosit roušky a jestli budou nějaké další povinnosti. Řekl, že počítá s různými scénáři a předpokládá, že jako minimum se zachová nošení roušek ve společných prostorách, tedy třeba na chodbách či v šatnách. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to zatím neupřesnil.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová minulý týden potvrdila, že úřad počítá s předložením aktualizovaných opatření pro školy ministerstvu školství do konce července. Co se týče testování na covid-19, ministerstvo podle ní zatím počítá jen se schválenými třemi termíny v září a o případných dalších krocích chce rozhodnout podle vývoje epidemie. Podle dřívějšího vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) musí vláda o možném dalším testování žáků na covid-19 na podzim rozhodnout do poloviny srpna, aby se testy případně stačily nakoupit.

Žáci v základních a středních školách se otestují antigenními testy 1. či 2. září a dál 6. a 9. září. Podle ministerstva zdravotnictví se podle výsledků prvních dvou termínů rozhodne o dalším testování. Pokud se v některém okrese potvrdí 25 případů nákazy na 100.000 provedených testů v součtu dvou prvních termínů, mělo by tam testování pokračovat jednou týdně.

Schválená pravidla pro testování na začátku školního roku počítají s tím, že pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci.