Němeček by vrátil děti do škol až po splnění dvou podmínek

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Děti by se měly vrátit do škol ve chvíli, kdy budou mít pedagogové za sebou očkování a naplno bude fungovat pravidelné testování žáků. Řekl to bývalý viceprezident asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček. Podle něj nemá smysl zahájit kontaktní výuku, pokud nebudou splněny obě zmiňované podmínky. Němeček, nyní ředitel českobudějovické základní školy Bezdrevská, to dnes řekl ČTK.