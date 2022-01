O kariérním řádu učitelů by se podle Gazdíka mohlo začít jednat asi za dva roky

O kariérním řádu se uvažovalo už v minulosti. Zavést ho chtěla vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Její ministr školství Marcel Chládek původně navrhl čtyřstupňový systém, jeho nástupkyně Kateřina Valachová (oba ČSSD) ale v roce 2016 návrh upravila na trojstupňový. Vedle začínajících a samostatných učitelů počítal s kategorií vynikajících pedagogů. Samostatnými učiteli se měli stát vyučující po dvou letech praxe a atestaci, vynikajícími po sedmi letech praxe a atestaci. Školské asociace se obávaly toho, že by to pro školy znamenalo další administrativní zátěž. Parlament nakonec návrh v létě 2017 odmítl.

"Politicky teď předložit kariérní řád je takřka sebevražda, protože ať ho uděláte zlatý, stříbrný nebo diamantový, tak stejně se vždycky objeví nějaká skupina, které nebude vyhovovat," uvedl Gazdík. Připomněl, že v roce 2017 hlasoval po vrácení předlohy kariérního řádu ze Senátu jako jediný pro jeho přijetí. Navrhovaný systém podle něj tehdy nebyl sice ideální, ale jeho parametry se mohly změnit. Zejména kvůli odporu spolku Pedagogická komora podle něj ale poslanci nakonec předlohu odmítli.

Kariérní řád je tak podle Gazdíka spíše záležitostí vzdálenější budoucnosti. "Nevím, zda se stihne v tomto volebním období," uvedl. "Musíme schválit zákon o pedagogických pracovnících a nejen na jeho základech stavět kariérní řád. Pojďme se o tom bavit za dva roky," řekl. Na systému podle něj musí být velká politická shoda, aby ho Parlament schválil. "Kdyby se stalo podruhé to, co se stalo poprvé, tak to je konec kariérního řádu na příštích 20 nebo 30 let," řekl.

Vládní poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) doplnil, že se přípravy kariérního řádu v minulosti účastnil ještě jako ředitel školy a rovněž ho považuje za důležitý. Podle něj si ale budou moct ředitelé nastavit ve škole vlastní systém kariérního růstu učitelů i tehdy, když budou mít k dispozici 20 procent peněz na odměňování, jak slibuje vláda. Některé prvky původně navrhovaného řádu by navíc měla zahrnovat i novela zákona o pedagogických pracovnících, podotkl. Zavést by podle něj měla například pozice uvádějících učitelů. Měli by pomáhat začínajícím kolegům.