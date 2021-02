Od 1. března zahájíme návrat dětí do škol s testováním, uvedl Hamáček

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od 1. března je vláda podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) připravena zahájit návrat studentů do škol s antigenním testováním. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Podle ministra školství Roberta Plaga půjdou nejdříve 9. ročníky základních škol a maturanti. Návrat aspoň části žáků do škol je jednou z podmínek, které vládě dali hejtmani při žádosti o nouzový stav na dalších 14 dní.