Odebrat podvodně získaný titul je komplikované, Piráti chtějí zákon změnit

Piráti v návrhu poukazují na to, že vysoké školy mohou podle nynější úpravy z roku 2016 tituly odebírat jen těžko. Zákon požaduje soustavné nebo opakované jednání studenta proti dobrým mravům. Na přezkum jsou navíc pouze tři roky. Z dotazování Pirátů u osmi největších univerzit vyplynulo, že postup prakticky nevyužívají. Univerzita Karlova tak učinila ve dvou případech, Univerzita Palackého v jednom.

Strana upozorňuje na řadu mediálně známých případů, kdy byly podvody při závěrečné zkoušce odhaleny, ale titul odebrán nebyl. "Vedle soustavného a opakovaného porušování dobrých mravů, pro které může být dnes zahájeno řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky, navrhujeme doplnit i porušení závažné. Díky tomu budou nově postihováni i tací, kteří sice jednorázově, avšak závažně porušili dobré mravy," řekl šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Závažným porušením dobrých mravů by podle něj bylo například použití mikrosluchátka či opisování v závěrečné práci. Podle novely by se měla také prodloužit lhůta pro odebrání diplomu ze tří na 15 let. "Patnáctiletá lhůta se jeví jako dostatečně dlouhá a přitom stále poskytuje jistotu, že k odejmutí diplomu a titulu nemůže dojít v neomezeně dlouhé době," stojí v návrhu. Novela rovněž ukládá vysokým školám bezodkladné zveřejní závěrečné práce na svých webových stránkách.

Změna předpisu by také zakotvila povinnost studenta jednat při studiu čestně a poctivě. Současně by chtěli Piráti v zákonu o regulaci reklamy zakázat inzerci, která podněcuje k porušování právních předpisů nebo povinnosti uložené zákonem. To by podle nich spolu s povinností studentů jednat poctivě znamenalo zákaz reklam společností, které explicitně nabízejí mikrosluchátka a další prostředky pro podvádění při studiu či psaní seminárních a závěrečných prací na zakázku.