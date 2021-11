Plošné testování ve školách výrazně nepomáhá, tvrdí náměstkyně

Podle Vašákové by se mělo postupovat stejně jako při jiných epidemiích, tedy vyšetřovat jednotlivá ohniska podle rozhodnutí krajských hygienických stanic. Plošná opatření podle ní na místě nejsou. "Souhlasili jsme se třemi koly testování, protože školy na to víceméně byly připraveny. Nicméně samotné to testování nic nepřineslo," dodala.

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí v tiskové zprávě informovalo, že první kolo testování antigenními samotesty z 1. listopadu odhalilo 699 pozitivních případů. Vyšetřeno bylo 121.000 žáků v okresech České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná. Podíl pozitivních vzorků tvořil 0,6 procenta, častější byl na středních školách.

Další kolo testování bylo v pondělí 8. listopadu v 31 z 77 okresů, znovu se tam zopakuje ještě 15. listopadu. S dalšími ale ministerstvo nepočítá. "Rozhodli jsme se, že v preventivním testování ve školách pokračovat nebudeme, jelikož neodhaluje ty, kteří jsou bezpříznakoví," uvedla v tiskové zprávě Svrčinová.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ale resort zdravotnictví v dopise vyzval, aby se v testování pokračovalo. Poukázal na to, že hygienici už v současnosti nestíhají trasovat kontakty nakažených a označil za nepřijatelné, aby se žáci testovali metodou PCR jen na běžných odběrových místech. Ta jsou už v současné době někde přetížená a lidé na volný termín testu čekají i několik dní.

Mohu jen znovu zopakovat, co jsem říkal na MZ už několikrát. Rezignace na preventivní testování je za dané situace chybnou strategií. Řešit až ohniska nákazy ve školách nestačí, neobjeví je vždy dostatečně včas. Jako když se nepředchází požáru, jen se složitě hasí za vzniku škod. https://t.co/Hd4kYmmDnb — Rasti Madar (@RastiMadar) November 8, 2021

Od 1. listopadu navíc skončila pro neočkované dospělé bez zdravotního důvodu možnost, aby si nechali test na covid-19 udělat zdarma. Zdravotní pojišťovny hradily čtyřikrát do měsíce antigenní a dvakrát PCR test, dál ale mají nárok jen očkovaní.

Proti se ozvali někteří odborníci, včetně bývalých poradců ministerstva. "Mohu jen znovu zopakovat, co jsem říkal na MZd už několikrát. Rezignace na preventivní testování je za dané situace chybnou strategií. Řešit až ohniska nákazy ve školách nestačí, neobjeví je vždy dostatečně včas. Jako když se nepředchází požáru, jen se složitě hasí za vzniku škod," napsal na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle něj by měl být alespoň do výrazného zlepšení epidemie omezený počet testů každý měsíc zdarma. "Jejich zpoplatnění povede k poklesu počtu dobrovolně testovaných a zhorší se včasný přehled o šíření viru v populaci," dodal.

Souhlasí s ním i Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc. Dříve vedl laboratorní skupinu ministerstva, z poradního orgánu ale odešel.

Odpůrci preventivního testování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění namítají, že peníze budou v systému chybět na léčbu jiných nemocí. Někteří navrhovali, aby vznikl fond, ze kterého by se hradily přímo ze státního rozpočtu. Měsíčně jde o miliardy korun, testy do škol se nakupovaly mimo zdravotní pojištění.