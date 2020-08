Roušky v pražských školách? Nastane zmatek, obávají se odborníci

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka a šéfky Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové nedávají roušky ve školách nyní příliš smysl. Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý ČTK řekl, že by mělo být jednoznačnější, zda je školy mají zavést.

Hygienici v pátek zařadili Prahu do oranžového, tedy druhého stupně rizika nákazy koronavirem. Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) se ale stále daří trasovat případy pacientů a mít situaci pod kontrolou. Pražští hygienici proto zatím nenařídili ve školách používání roušek, jak se to u druhého stupně rizika nákazy předpokládá. Město ředitelům škol pouze doporučilo, aby zavedení roušek zvážili.

@hygpraha INFORMUJE#HSHMP aktuálně nenařizuje nošení roušek ve společných prostorech škol a školských zařízení. Je plně v kompetenci ředitelů škol, zda dané doporučené opatření ve škole nařídí či nikoli.https://t.co/BSZTPMhKdg#COVID19 — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) August 30, 2020

Podle Schejbalové to způsobí zmatek, protože každá škola rozhodne jinak. Sama se dnes v Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které vede, domluvila s pedagogy, že nošení roušek bude dobrovolné. Ve třídách bude záležet na rozhodnutí jednotlivých učitelů, zda je budou od studentů vyžadovat, nebo ne, řekla.

Podle ní by nedávalo smysl, pokud by na chodbách všichni museli nosit roušky, když by je ve třídách neměli. "Studenti se nám stejně míchají. Učitelé jsou pět šest hodin v různých třídách, takže pohyb je veliký," vysvětlila.

Podobně se vyjádřil i Zajíček. V Masarykově střední škole chemické v Praze 1, kterou vede, nařídil povinnost nošení roušek jen v bufetu, jehož součástí je samoobsluha. Podle něj je dobře, že opatření týkající se roušek v Praze zatím zůstává v rovině doporučení, protože školy jsou velmi rozdílné. "Pokud epidemiologická situace vyloženě nevyžaduje nutnost plošného nasazení (roušek), tak to, že se může rozhodnout sám ředitel školy, to kvituju jako velice pozitivní," řekl.

Naopak podle Černého by školám pomohlo, kdyby bylo jednoznačné, zda se mají roušky nosit, či nikoli. "Každá škola se rozhoduje, jak potřebuje. Myslím si, že hodně škol pravděpodobně teď roušky nenařídí, když je hygiena nenařídila," řekl. Podle něj je ale pravděpodobné, že čím více opatření školy udělají, tím menší bude dopad případného výskytu nákazy. V Masarykově základní škole v pražských Klánovicích, kterou řídí, proto roušky zavede. "Zkusíme to, uvidíme, jak to bude v praxi fungovat," řekl. Dodal, že pokud by se opatření neosvědčilo, mohl by ho v současné situaci sám zrušit.

V neděli přibylo v ČR 274 potvrzených případů koronaviru, méně než v předchozích pěti dnech. Od začátku epidemie se dosud v zemi nakazilo 24.367 lidí, z toho 423 zemřelo. Momentálně je nemocných rekordních 6397 lidí. Nejvýraznější nárůst počtu nakažených má nyní Praha a Hodonínsko, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 45 nových případů covidu-19.