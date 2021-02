V březnu by se do škol mohlo vrátit téměř půl milionu žáků a učitelů

Většina žáků a studentů má již řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Vláda avizovala, že chce školy od 1. března postupně otevírat. Podmínkou bude testování na covid-19, jehož zajištění má na starosti ministerstvo vnitra. V úterý oslovilo šest dodavatelů testů s žádostí o nabídku.

Ministerstvo zdravotnictví pro testování ve školách doporučilo antigenní testy s výtěrem z kraje nosu. Podle návrhu ministerstva školství by se měly ve školách používat dvakrát týdně, každý by se testoval sám.

Závěrečné ročníky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol by měly mít podle vlády od začátku března prezenční výuku v těch předmětech, ze kterých mají žáci skládat maturitní a závěrečné zkoušky. Do školy by mohly chodit každý den za dodržení režimových opatření a pravidelného testování. Návrat do škol by se v této etapě týkal 133.720 lidí, z toho 100.720 studentů a 33.000 zaměstnanců škol. Každý týden by pro ně bylo potřeba 267.440 testů.

Od 8. března by se měla obnovit praktická výuka ve středních a vyšších odborných školách. Dveře škol se tak otevřou pro 169.000 žáků a 20.000 zaměstnanců. Nově by se testovalo dalších 189.900 lidí. Spolu se závěrečnými ročníky by se jednalo o 647.240 testů týdně. Od 15. března by k nim pak mělo přibýt ještě zhruba 91.200 deváťáků, které v dubnu čekají přijímací zkoušky na střední školy. Vládní materiál k nim připočítává i odpovídající ročník víceletých gymnázií, kam chodí 11.752 dětí, a zhruba 30.000 zaměstnanců druhého stupně základních škol. Znamená to dalších 132.958 lidí, pro které by bylo potřeba 265.916 testů týdně.

Podle doporučení ministerstva zdravotnictví se mají používat testy s certifikací pro použití v EU a senzitivitou udávanou výrobcem v hodnotě nad 90 procent. Musí mít také povolení k použití pro samoodběr bez asistence zdravotníka. Náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová dnes na jednání výboru pro zdravotnictví zopakovala, že žádný test v ČR ještě tuto certifikaci nemá. O výjimku musí požádat výrobce.

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v úterý ČTK řekl, že antigenní testy na covid-19, které se používají ve školách v Rakousku, jímž by se vláda chtěla inspirovat, zřejmě nejsou dostatečně citlivé. Podíl pozitivních, které zachytily, byl v řádech promile. Vhodné podle něj zřejmě nebudou ani kloktací testy, protože někteří menší žáci nedokážou dobře vykloktat.