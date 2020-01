Zmatky v maturitách: Nikdo neví, jak mají skutečně vypadat

Možným změnám v maturitách by se mohli věnovat poslanci na aktuální schůzi Sněmovny, kde leží návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO). Ten předpokládá zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky a cizího jazyka a omezení zkoušek na testy. Ústní a písemná část maturit by se měla vrátit do škol. Poslanci se návrhem začali zabývat koncem loňského roku, ale zatím neprošel prvním čtením. Povinná maturita z češtiny, cizího jazyka a matematiky by podle stávající normy měla platit pro gymnázia a lycea od příštího jara a na většině dalších oborů o rok později.

Učitelská platforma by podle Mazancové uvítala, kdyby poslanci zachovali maturity tak, jak fungují nyní. Povinná je zkouška z češtiny a mezi matematikou a cizím jazykem si studenti vybírají. Učitelé se podle Mazancové neshodují v tom, zda by měla povinná maturita z matematiky přínos.

Podle viceprezidenta Asociace ředitelů základních škol Jaroslava Jiráska by se při rozhodování o maturitách měl více zohledňovat názor studentů. "Možná by ocenili, kdyby o tom za ně nerozhodoval někdo cizí, ale sami by dostali šanci ukázat, v čem jsou dobří a úspěšní," řekl v anketě platformy. Podle Jiřího Kuhna z Asociace ředitelů gymnázií by maturita měla být natolik náročná, aby její výsledky mohly zaručovat dostatečnou úroveň pro vysokoškolské studium.

Na to, že by státní maturita, měla být využitelná i pro vysoké školy, poukázali i další pedagogové. Jiní zdůraznili, že by maturita měla víc reflektovat různorodost škol.

Pro povinnou maturitu z matematiky se již dříve vyjádřila Asociace ředitelů gymnázií, Jednota českých matematiků a fyziků, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Proti byli zástupci Unie školských asociací CZESHA, zemědělských škol a České středoškolské unie.

Mezi učiteli není jednotný názor ani na záměr ministra omezit státní zkoušky na testy. Zatímco například Společnost učitelů českého jazyka a literatury by to uvítala, Asociace češtinářů a Asociace metodiků cizího jazyka AMATE s tím nesouhlasí.