Škrtání dotací na podporované zdroje elektřiny by nemělo dopadnout na občany, říká Hladík

Ministerstvo průmyslu už dříve uvedlo, že na domácnost se tyto platby nepřevedou. Hladík ujistil, že závazky, které stát učinil, zůstanou dál platné. "Zároveň vláda bude hledat cestu, jak to udělat tak, aby se to nepropsalo směrem k lidem a zároveň, aby státní rozpočet ušetřil. Na tom intenzivně pan ministr průmyslu a obchodu (Jozef) Síkela (STAN) a ministr financí (Zbyněk Stanjura, ODS) pracují, aby to tak bylo," prohlásil. "Já si nemyslím, že by bylo šťastné, aby cokoli u soudu skončilo. To znamená: snahou kolegů bude určitě najít takovou cestu, aby výsledkem nebyl soudní spor," odpověděl ministr na dotaz, zda se obává soudních sporů.

Brabec naopak tuto obavu vyslovil. "Této vládě je radost dělat opozici, kdyby to nebyl v tom výsledku pro tu zemi takový průšvih," poznamenal. To, že stát vzal na sebe placení poplatků na podporované zdroje, bylo podle Brabce správně. "Pánové ministři říkají: tak lidi to platit nebudou, stát to platit nebude, no tak kdo to platit bude? To znamená: nedáme to těm podnikatelům," konstatoval. "To budou tisíce arbitráží, a stát s tím bude mít problém," dodal.

Hladík v debatě také potvrdil, že 50 miliard korun z prodeje emisních povolenek je příjmem modernizačního fondu a nemůže být příjmem státního rozpočtu. Ujistil ale, že peníze z povolenek do ČR proudí a stát o ně nepřijde. Potvrdil, že rozpočet ministerstva je tak o 50 miliard nižší. "Na straně ministerstva určitě ano," uvedl. Dodal, že vláda šetří na kompenzacích díky poklesu cen energií. "Nakonec na výdajové stránce ČR nevydá tolik finančních prostředků, jako jsme počítali ve schváleném rozpočtu," řekl. "Neznamená to zvětšení dluhu ČR jako takové," ujistil.

"Chci mu poděkovat (Hladíkovi) za to, že jasně řekl, nejenom dneska, ale jasně řekl i v těch uplynulých dnech a týdnech, že to prostě není možné, že to není možné je dostat do rozpočtu tak, jak si ministerstvo financí naplánovalo," prohlásil Brabec. Částka 50 miliard je podle něj zahrnuta v příjmech rozpočtu jen proto, aby opticky snížila deficit rozpočtu. "Protože kdyby to bylo tak, že by byla rozpuštěna třeba do těch programů typu modernizačního fondu, tak by byla i ve výdajích, ale ona ve výdajích není, ona je jenom v příjmech," řekl Brabec.

Hladík uvažuje o obnovení dotace na plynový kondenzační kotel

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvažuje o obnovení dotace na pořízení plynového kondenzačního kotle. Jak velká by měla dotace být, se teprve řeší. Dotace by měla ale rozlišovat, zda jde o běžnou domácnost, nebo o domácnost seniorů a příjemců příspěvku na živobytí. Od příštího roku chce pro seniory a nízkopříjmové zavést až stoprocentní dotaci pro výměnu starých uhelných kotlů třetí emisní třídy. Řekl to dnes v diskusním pořadu Partie na CNN Prima News, kde se střetl s bývalým ministrem Richardem Brabcem (ANO).

Pořízení plynového kondenzačního kotle je podle ministra levnější včetně revize a zapojení než kotel na uhlí. Připomněl, že vláda po vypuknutí války na Ukrajině vyškrtla z podpory plynové zdroje. "Velmi vážně uvažuji o tom, že tu drobnou podporu zpátky navrátím," řekl Hladík. Kondenzační plynový kotel podle něj vyjde podle velikosti rodinného domu i se zapojením zhruba na 50.000 korun.

Hladík to řekl v souvislosti s informací, že ministerstvo navrhuje od 1. ledna 2025 zakázat prodej kotlů na uhlí. "Znamená to, ten návrh, jedinou věc: že by se po roce 2025 už nemohly na trh uvádět kotle na uhlí," řekl. Na českém trhu už se podle jeho informací kotle na uhlí neprodávají, protože lidé o ně nemají zájem. Argumentoval také tím, že uhlí se postupně zdražuje, zatímco plyn je nyní levný.

Uhlím podle Hladíka nyní topí asi 600.000 lidí. Brabec k připravovanému zákazu prodejů kotlů na uhlí poznamenal, že nejmodernější kotle na uhlí mají srovnatelné emise jako uhlí na dřevo. Až zákaz začne platit, vyvezou výrobci kotle do Polska a odtamtud si je čeští zájemci zase budou vozit zpátky, předpověděl Brabec.