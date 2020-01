Jak se budeme stravovat v roce 2020? Restaurace zásadně mění menu

Budeme v roce 2020 jíst některé druhy zeleniny nebo ryby z důvodu změny na planetě? „Třeba zmizí tuňáci, protože jsme jich snědli tolik, že v některých mořích na ně už skoro nenarazíte. Nebo, že se díky klimatickým změnám přestanou pěstovat některé druhy zeleniny, nebo že jsme ovoce a zeleninu tak dlouho geneticky modifikovali, že už se vlastně vůbec nedá jíst. Tedy dá, ono se nechá konzumovat v podstatě všechno, ale bohužel, v mnoha surovinách po tom nekonečném přešlechťování a vylepšování často nezbylo téměř nic. Takže my různá jídla sice můžeme jíst, ale pro naše tělo už nejsou žádným velkým přínosem, častěji spíše zátěží.,“ řekl v Radiožurnálu Pavel Mauer.

Tento rok budou trendem potraviny, které jsou pro naše zdraví nejlepší. Potravináři a kuchaři budou hledat suroviny ze svého okolí a podpoří lokální farmy.

Některé restaurace vyškrtly ze svého jídelníčku potraviny, které nejsou vyprodukovány šetrným způsobem. Nepřipravují masové pokrmy ze zvířat chovaných a zpracovávaných nehumánně. Nenabízejí velryby, želvy a určité druhy ptactva. „Ano, já jsem si vědom, že na naší planetě žijí stovky milionů lidí, kteří snědí prakticky všechno, na co narazí nebo co chytí. Oni ovšem, na rozdíl od nás, nemají jinou šanci. My, co máme k dispozici prakticky všechno, můžeme hloubat nad tím, jaké budou trendy v gastronomii. Zda bude v tomto roce frčet fialová kukuřice z peruánských kopců, bio-káva z etiopských plantáží, nebo náhražkové sladidlo z březové kůry,“ vysvětlil Mauer.

Začíná se šířit myšlenka bez alkoholu a hlavně zdravě. Vyrábějí se různé nealkoholické nápoje. V obchodech najdeme kromě vody a džusů i nápoje obohacené o vitamíny, potravinové doplňky a jiné tělu prospěšné látky.

Populární je i strava, která je bohatá na zdravé tuky, ty jsou zastoupeny například ve vejcích či másle. Doporučuje se je kombinovat s vlákninou.

Postupně se nahrazuje mouka jinými alternativami. Nahrazují ji například semínka nebo zelenina. Nejoblíbenějšími alternativami jsou kokosová, mandlová nebo líškooříšková mouka. Alternativní mouka je vhodná pro lidi, kteří chtějí konzumovat méně obilí, nebo mají dietní omezení.