V Praze se příští rok začne stavět další úsek metra a trať na Václavském náměstí

První úsek linky metra D mezi Pankrácí a stanicí Olbrachtova v Praze 4 začal DPP stavět koncem letošního dubna, nyní má hotový asi kilometr tunelů a nedávno začal hloubit stanici Olbrachtova. Dále je v plánu úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, jehož zhotovitele nyní podnik vybírá v soutěži. "Věřím, že se nám na podzim příštího roku podaří zahájit stavbu druhého úseku metra D," řekl Witowski. Předpokládaná cena úseku je zhruba 24,6 miliardy korun, finální vzejde z tendru.

Začátkem příští ho roku by měla začít stavba kolejí na horní části Václavského náměstí, kde tramvaje jezdily do roku 1980. Oproti původnímu stavu budou koleje po stranách náměstí a uprostřed vznikne promenáda. Odhad nákladů na vybudování kolejí a úprav horní části náměstí je podle dřívějšího vyjádření náměstka primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) 1,25 miliardy korun. Podnik také příští rok plánuje za 233 milionů postavit druhou část trati do Slivence, která naváže na úsek mezi Barrandovem a Holyní.

Cestující se v polovině příštího roku také dostanou tramvají až do Libuše, kam podnik za 304 milionů staví koleje z obratiště Sídliště Modřany. Stejně tak by DPP chtěla dokončit stavbu kolejí z Divoké Šárky na sídliště Dědina, které by měly být zprovozněny na přelomu října a listopadu. Stavba vyjde na 840 milionů korun a 85 procent z částky DPP podle dřívějších informací získá z evropských fondů. V plánu je podle Witowského i prodloužení tramvajové trati ze stanice Pankrác ke křižovatce ulic Budějovická a Bystřická.

"Začátkem příštího roku bychom chtěli zahájit bezkontaktní placení také ve všech autobusech, čímž by se měl velmi zpříjemnit nákup jízdenek," řekl dále ředitel. Podnik v roce 2019 terminály pro bezkontaktní platbu vybavil tramvaje, o rok později vestibuly stanic metra. Witowski dodal, že podnik příští rok začne stavbu trolejbusové trati z Veleslavína na letiště, kde bude jezdit elektrifikovaná linka číslo 119. Stavba vyjde na 354,5 milionu.

Příští rok chce DPP v tendru vybrat dodavatele nových vozů lanovky na Petřín, dokončit tendr na nákup až 140 hybridních kloubových autobusů, převzít 15 nových trolejbusů a nasadit je do provozu na první trolejbusové trati mezi Letňany a Čakovicemi, vyměnit eskalátory ve stanici Jiřího z Poděbrad, začít testovat autobus na vodík nebo dokončit rekonstrukci a opět zprovoznit tramvajovou trať mezi Palmovkou a Ohradou. Názvy zastávek bude tramvajích a autobusech bude oznamovat hlas herce a dabéra Jana Vondráčka.