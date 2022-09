Požár v Českém Švýcarsku možná povede ke změnám zákona o požární ochraně

"Legislativní kroky spočívají v tom, že pravděpodobně budeme muset v některých ustanoveních upravit výkon státního požárního dozoru a povinnosti správců zejména národních parků v oblasti, kde jsou bezzásahové zóny, a to proto, aby byl zabezpečen příjezd požární techniky, aby byly řešeny požární předěly a aby byl zabezpečen dostatek požární vody," uvedl Vlček.

Před poslanci upozornil Vlček například na to, že hasiči museli v Českém Švýcarsku prosekávat a prořezávat mnoho původních, ale časem zarostlých komunikací, aby se dostali k ohni. "Byly prohlášeny za něco, co se neudržuje," poznamenal. Pro Národní park České Švýcarsko navíc neexistuje dokumentace pro zdolávání požárů. Jelikož jde o území se ztíženými podmínkami pro zásah, dokumentace podle Vlčka zpracována být měla.

Výbor na návrh Karla Krejzy (ODS) vyzval vládu k tomu, aby se zasadila o změnu strategie správy v národních parcích, zejména v Českém Švýcarsku, s ohledem na bezpečnost lidí a tamní majetky. Lidé, kteří chtějí dělat z původního hospodářského lesa prales, by potřebovali podle Krejzy "odborné vyšetření". "Každý hospodář potvrdí, že kůrovcové dřevo musí z lesa pryč," podotkl Radek Koten (SPD). Bývalý ředitel hasičů a nynější poslanec ANO Drahoslav Ryba (ANO) uvedl, že Národní park České Švýcarsko na rozdíl od šumavského národního parku pro požární ochranu mnoho neudělal.

Bezpečnostní výbor vyzval podle návrhu Jiřího Maška (ANO) vládu také k zahájení jednání o dalším zajištění letecké hasičské techniky. Podle Vlčka Česko jako malý stát může těžko uvažovat o samostatné letce. "Je to neekonomické, je to nemožné," řekl členům výboru. Soukromí provozovatelé nemají podle něho takovou techniku, která by byla schopná nést nejméně tři krychlové metry vody. Změna koncepce by se měla týkat letecké služby policie, aby měla i těžké vrtulníky.

Rozsáhlý požár vypukl v Českém Švýcarsku 24. července, uhašen byl za 20 dní. Zasažena byla plocha 1060 hektarů. Zasahovalo přes 6300 profesionálních a dobrovolných hasičů a 92 příslušníků letecké policie, využili přes 400 kusů techniky. Policie vyšetřuje požár pro podezření z obecného ohrožení.