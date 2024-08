PŮVODNÍ ZPRÁVA | Vězeňskou službu trápí nedostatek personálu. Kapacita je na hraně

Vězeňská služba se potýká s nedostatkem personálu, připustil to vrchní komisař Robert Blanda z oddělení vnějších vztahů Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR. „Vězeňská služba ČR se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, v současné době je tento problém nejnaléhavější,“ uvedl exkluzivně pro EuroZprávy.cz.

K 1. srpnu bylo neobsazeno celkem 874 služebních míst příslušníků sboru a 225 míst občanských zaměstnanců. „Vězeňská služba pořádá různé druhy náborových kampaní za účelem přivést do sboru nové lidi a současně se snaží snížit počet příslušníků a zaměstnanců, kteří se chystají řady vězeňské služby opustit,“ doplnil Blanda.

České věznice ale nejsou přeplněné. „Průměrná naplněnost je 97 procent. Některé věznice jsou ovšem přeplněné, zatímco v jiných není naplněnost tak vysoká,“ uvedl.

„Věznice, které jsou nyní naplněny na více než 110 procent jsou Heřmanice, Oráčov, Rýnovice Vinařice či Znojmo. V této souvislosti je třeba poznamenat, že v letních měsících je naplněnost věznic tradičně nižší než v měsících zimních,“ podotkl Blanda.

Výstavba nových věznic podle něj „není dlouhodobě na pořadu dne, neboť k tomu nejsou finanční prostředky“. „Věznice nicméně průběžně podle svých možností rozšiřují své ubytovací kapacity výstavbou novou ubytoven nebo adaptací různých provozních objektů na ubytovací kapacity,“ uzavřel.

Zaměstnanci Vězeňské služby za sebou v posledních dvou letech mají náročné období. Vláda jim v červenci 2022 například schválila mimořádné odměny za přesčasy v nouzovém stavu. „Tato práce navíc jim s ohledem na znění krizového zákona nemohla být proplacena. Vláda souhlasila se změnou systemizace, která umožní na tyto mimořádné odměny včetně souvisejících výdajů vyčlenit více než 16,6 milionu korun,“ informoval tehdy kabinet.

Nouzový stav platil kvůli migrační vlně z Ukrajiny po ruské vojenské invazi od března do konce června 2022. Státu a samosprávám umožňoval pružněji reagovat při ubytovávání lidí utíkajících před ruskou vojenskou invazí a umisťovat je i do některých prostor, kam by to jinak nebylo možné. Potřebná pravidla se ale už řídí speciálními zákony, které kvůli tomu vláda připravila.