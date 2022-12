Wollnera se zastali kolegové. ČT se přesto zabývá tvrzeními bývalé spolupracovnice

ROZHOVOR – Vzdal se prestižního místa a odešel do nejistoty. Majitel i šéfredaktor reportážně – investigativního magazínu Reportér Robert Čásenský odmítl spolupracovat s Andrejem Babišem. V den, kdy současný premiér koupil vydavatelství MAFRA, věděl, že opustí redakci Mladé fronty Dnes, kterou více než sedm let vedl. „Andrej Babiš není člověk, který by za obrovské peníze koupil mediální dům a pak se založenýma rukama seděl v Průhonicích a nestaral se o to, co se v jeho novinách píše. V takové atmosféře nemůžete dělat pořádnou práci,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz novinář Robert Čásenský.