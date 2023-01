Marek Wollner promluvil o odchodu z ČT: Babiš a Okamura by nám mou kauzu připomínali

ČT v minulém týdnu oznámila, že Wollner po vzájemné dohodě z veřejnoprávní televize odchází. V posledních týdnech čelil vnitřnímu šetření kvůli nařčení z bossingu a sexuálního obtěžování.

"Je povinností České televize vytvářet pro všechny své zaměstnance takové prostředí, které je důstojné a ve kterém se cítí dobře. Jakkoli nic nenasvědčuje tomu, že by došlo ze strany Marka Wollnera k jednání, jež by neslo známky trestného činu, vnímají v tuto chvíli obě strany ukončení spolupráce jako krok, který napomůže stalibilizovat situaci v redakci a zabrání poškozování dobrého jména ČT," uvedla televize.

Respektovaný novinář byl do chvíle svého odchodu vázán mlčenlivostí, v těchto dnech již mohl poskytnout rozhovor deníku Blesk. Nařčení v něm odmítl. "Já jsem přesvědčen, že ani bossing, ani sexuální obtěžování opravdu není nic, čím bych já žil, nebo co by mně se dalo vytknout," uvedl mimo jiné s tím, že vznikla petice jeho přímých podřízených, kteří se ho zastali.

Odchod byl podle Wollnera dříve či později nevyhnutelný, jeho jméno bylo totiž poškozeno a představovalo zátěž pro zachování dobrého jména ČT. Dlouholetá tvář Reportérů ČT si také uvědomovala, že kauza představuje munici pro politiky hovořící s novináři z veřejnoprávní televize.

"Při jakémkoliv rozhovoru, který by naši redaktoři dělali - ať už s Andrejem Babišem nebo s Tomiem Okamurou, lidmi, kteří se v tom samozřejmě vyžívali, kteří si dokonce myslím, že mají obrovský zájem, abych já tímhle způsobem odešel - tak by nám tuhle kauzu vždycky připomínali," vysvětlil Wollner a dodal, že už by pro podřízené nebyl dostatečným garantem toho, aby reportáže měly punc serióznosti.