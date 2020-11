16. listopadu nebude volno. Blatný doporučuje home office nebo vybrání dovolené

Odbory žádaly kabinet, aby stanovil na tento den před státním svátkem pracovní volno, případně i na pátek 13. listopadu. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by to pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích.

"Z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdybychom měli několik dní volna v kuse. Když to řeknu velice zjednodušeně, kdybychom odjeli v pátek na chalupu, tam byli, nikam nechodili a vrátili se až v úterý večer. Nicméně musím konstatovat, že neexistuje žádná legální forma, jakým způsobem by to v současné době mohl stát nařídit nebo umožnit," řekl Blatný. Zopakoval tak dnešní vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) v rádiu Impuls, že stát nemá kompetenci k nařízení pracovního volna firmám.

"Proto to berte spíše jako moji žádost nebo apel na maximální využití buď home office, nebo v případě, že to není možné, tak dovolených během 16. listopadu, aby většina z nás mohla strávit pěkné čtyři dny mimo velká města s maximálním omezením kontaktů, protože potom to může mít i význam na vývoj epidemie," dodal Blatný.

Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků či Svaz průmyslu a dopravy s návrhem odborů nesouhlasily. Obávaly se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci. Naopak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v neděli návrh podpořil.