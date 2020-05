Češi by si na roušky měli zvykat. Venku je sundají v červnu, v uzavřených prostorách budou povinné

V televizi CNN Prima News to řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek mluvil o tom, že by lidé roušky nebo jinou ochranu dýchacích cest nemuseli venku nosit od poloviny června. Podle Babiše by se ale pravidla mohla při příznivém epidemiologickém vývoji uvolnit dříve.

"Je potřeba debatovat o tom, jak dál s rouškami, jestli je nenosit jen ve vnitřních prostorech (...), zítra na vládě o tom budeme debatovat," řekl Babiš. "Ale uvidíme, samozřejmě my rozvolňujeme, jaký to bude mít dopad na výskyt lidí, kteří se nakazí," dodal.

Hamáček dodal, že harmonogram rozvolňování vládních opatření kvůli šíření koronaviru umožňuje některé fáze urychlit. "Udělali jsme to několikrát, můžeme to udělat i s rouškami," řekl ministr. Je ale podle něj nutné vzít v potaz názor odborníků.

"Řešení, které by se mohlo nabízet, je, že roušky budou povinné pouze v uzavřených prostorách, to znamená v obchodech, v kinech, v MHD a mimo uzavřené prostory vláda doporučí lidem nošení roušek a bude to na nich, aby se rozhodli, že chtějí chránit ostatní," popsal Hamáček.