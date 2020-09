Prymula vyloučil italský scénář. Pro nová opatření hledá inspiraci v cizině

Veřejné shromažďování je v současné koronavirové situaci palčivý problém po celém světě. V záplavě demonstrací kvůli rasové nerovnosti v USA nebo kvůli politické situaci se virus SARS-CoV-2 nekontrolovatelně šíří, i některé země Evropy tvrdě zasáhla druhá vlna, mezi nimi Českou republiku. Ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že příští týden budou zavedena další omezení právě kvůli shromažďování, aby se tak účinně zabránilo šíření viru.

Prymula přiznal, že inspirace na zavedení nových opatření pochází z celého světa, ačkoliv podle jeho slov Česko půjde vlastní cestou. „Některá opatření ze zahraničí budou určitě aplikována i u nás,“ poznamenal ministr pro server Novinky.cz.

Omezení se budou týkat kontaktů osob, aby se zamezilo šíření viru a podle jeho slov je pravděpodobné, že dojde k centrálnímu omezení. „Bude vycházet z počtu osob, které se smějí potkávat,“ poznamenal Prymula.

Vyvstávají také obavy ohledně dostupnosti nemocničních lůžek, protože počet hospitalizovaných rapidně roste. „Při tomto nárůstu může být kapacita, která byla na covid-19 vyčleněna, obsazena,“ podotýká Prymula, který vysvětlil následný plán v případě, že se scénář naplní.

„Začíná druhý mechanismus, kdy se do systému zapojí ostatní lůžka. Pozastaví se plánované výkony a lůžka se použijí na terapii místo těchto pacientů,“ objasnil ministr. Dodal, že kapacita je kolem tisíce ventilovaných lůžek a dalších šest tisíc pro pacienty, kteří nemusí být připojeni na ventilaci.

Dramatická situace v Itálii v březnu letošního roku byla příkladem kolapsu zdravotnického systému, kdy denní počet úmrtí přesáhl až 900, a to i z důvodu, že nebylo k dispozici dostatek ventilátorů. Prymula uvedl, že tato situace by mohla být v České republice reálná pouze v případě, že by nikdo nedodržoval žádná ochranná opatření a reprodukční číslo by dosáhlo hodnoty 2.

„Předpokládám, že na tyto hodnoty se nedostaneme. To bychom se nyní museli pohybovat na šesti tisících denně, a to se neděje,“ vysvětlil ministr zdravotnictví.